Hàng trăm người bỏ chạy khi công an ập vào, hiện trường nơi bụi rậm có con gà được bỏ lại

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang, vào lúc 15h30 phút ngày 13/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông và Đồn Biên phòng Kiểng Phước, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và đánh bài ăn thua bằng tiền.

Vào thời điểm trên, có hàng trăm người tụ tập tại 1 khu đất trống ven biển, thuộc ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông. Khi thấy lực lượng chức năng, tất cả bỏ chạy khỏi hiện trường và đã có 31 đối tượng bị bắt giữ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Tiền Giang

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ: 1 con gà, 1 cân đồng hồ, 32 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 2 kính nhử gà và 3 bộ bài tây; tạm giữ 35 xe mô tô, 29 điện thoại di động các loại, trên 138 triệu đồng.

Ngoài ra còn có nhiều dụng cụ phục vụ ăn uống.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định đối tượng tổ chức tụ điểm đánh bạc là Trương Văn Lượng (thường gọi là Mách Lượng), sinh năm 1983, ngụ khu phố, phường 5, TX. Gò Công.

Đáng nói, tụ điểm đánh bạc này được các đối tượng tổ chức tại 1 khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư, đường đi hẹp, nhiều bụi rậm và những ngả rẽ nhỏ. Đối tượng tổ chức còn bố trí người canh gác để đối phó với lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao cho Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị