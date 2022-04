Hàng loạt lãnh đạo ngành công an được điều động, luân chuyển trong tuần qua

Cụ thể, ngày 30/3, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y nhân sự Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y nhân sự Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Theo đó, đại tá Lê Minh Hà được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Trước đó, ngày 29/3, Công an tỉnh Hoà Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định luân chuyển, bổ nhiệm đối với 6 lãnh đạo các đơn vị.

Tại buổi lễ, đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định luân chuyển đối với thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thuỷ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh Sát Giao Thông (PC08), Công an tỉnh.

Trung tá Trần Bá Dương - Đội Trưởng đội kỹ thuật phòng chống tội phạm(PC09) được bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh.

Thiếu tá Trần Đức Huy - Đội Trưởng đội tổ chức, biên chế và đào tạo được bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hoà Bình.

Thiếu tá Lê Thanh Huyền - Đội trưởng đội pháp chế và quản lý khoa học, phòng Tham mưu (PV01) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh.

Thiếu tá Bùi Minh Hải - Đội Trưởng đội CSGT đường bộ số 1 (PC08), phòng Cảnh sát giao thông được bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Yên Thuỷ.

Trung tá Đinh Hoài Nam - Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đà Bắc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đà Bắc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Nhịp sống kinh tế