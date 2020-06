Hàng chục xe khách chạy sai lịch trình, "náo loạn" thành phố Vinh

Hàng chục xe khách vô tư chạy sai lịch trình vào nội đô TP.Vinh đón trả khách

Thời gian vừa qua, Báo Giao thông nhận được phản ánh về việc nhà xe Mạnh Hà, Hùng Dương (tuyến Hà Tĩnh - Thái Nguyên), Khánh Đằng ( Nam Định - Quảng Bình), Kim Thành Chính (Quảng Bình - Móng cái), Quốc Tuấn, Ngọc Tín (tuyến Hà Tĩnh - Hải Phòng… không có tuyến vào thành phố Vinh (Nghệ An) nhưng vẫn lẩn trốn vào nội thành để đón trả khách gây mất trật tự ATGT, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe đón trả khách tại bến.

Tối 23/6, PV bám theo xe khách mang BKS 20B-008.09 của nhà xe Mạnh Hà từ cầu Bến Thủy vào nội đô thành phố Vinh đi qua đường Nguyễn Du - Trần Phú - Quang Trung - Lê Lợi - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi - Thăng Long - Bến xe Bắc Vinh. Trong khi đó, chiếc xe khách này không có lịch trình vào nội thành để đón trả khách mà không bị bất cứ lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Tiếp đó, vào hơn 8h ngày 24/6, xe khách mang BKS 15B- 038.08 của nhà xe Quốc Tuấn dừng đón trả khách trên đường Chu Văn An, cùng lúc xe 20B - 010.50 của nhà xe Hùng Dương cũng dừng đón khách ở đường Mai Hắc Đế, xe Khánh Đằng BKS 18B-023.38 đón trả khách trên đường Lê Lợi.

Ngoài ra, nhà xe Mạnh Hà còn có xe 20B - 009.89, 20B - 022.54, 20B-009.22, 20B-021.28…, các xe của nhà xe Hùng Dương mang BKS: 20B- 015.84, 20B- 010.50, 20B- 009.36…, nhà xe Quốc Tuấn BKS: 15B- 042.83, 15B -037.95, 15B- 021.40…cũng thường xuyên vào nội đô thành phố Vinh đón khách.

Theo quan sát của PV, hầu hết các nhà xe này chạy loanh quanh TP.Vinh, lợi dụng các điểm xe buýt, cây xăng để đón, trả khách. Chỉ cần thấy khách đứng chờ bên đường là các phụ xe sẵn sàng lao xuống kéo khách lên gây náo loạn cả đoạn đường, tiềm ẩn TNGT.

Ông Trần Thành Vinh, Chủ nhà xe Thành Vinh bức xúc cho biết: “Việc các nhà xe chạy tuyến cố định Hà Tĩnh -Hải Phòng, Hà Tĩnh - Thái Nguyên chạy sai lịch trình, vào đường cấm nội đô thành phố Vinh đón khách sẽ tạo ra sự cạnh tranh không công bằng cho các nhà xe đón khách ở trong bến. Nếu lực lượng chức năng không kiên quyết xử lý thì chẳng có khách nào ra bến đón xe cả, bởi bến phải đi xa trong khi các nhà xe này đón khách tận nhà”.

Ông Vũ Hoàng Huynh - Trưởng bến xe Bắc Vinh cho biết: Việc các nhà xe bỏ bến chạy dù, chạy sai lịch trình, đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất ATGT, tạo sự cạnh tranh không công bằng với các nhà xe đón trả khách tại bến. Trước đây, bến cũng đã nhiều lần chụp ảnh, quay phim gửi kiến nghị lên công ty để phản ánh lên Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Công an thành phố Vinh. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy.

“Nếu lực lượng chức năng không xử lý triệt để tình trạng xe dù, bến cóc, xe dừng đón khách không đúng quy định, xe núp bóng hợp đồng vận tải thì các nhà xe vào bến rất khó tồn tại. Sự cạnh tranh không lành mạnh sẽ gây mâu thuẫn giữa các nhà xe”, ông Huynh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hòa, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông KV1, Sở GTVT Nghệ An cho rằng, lực lượng thanh tra vẫn thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý các xe bỏ bến chạy dù, xe ngoại tỉnh vào đón, trả khách không đúng luồng, tuyến, lộ trình đã đăng ký. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên việc xử lý chưa triệt để. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với CSGT, bến xe Bắc Vinh lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm.

Tác giả: Tâm Anh

Nguồn tin: Atgt.vn