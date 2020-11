Hai xe máy đối đầu, người đàn ông ở Nghệ An tử vong thương tâm

Hiện trường vụ TNGT

Sáng 17/11, ông Đặng Khắc Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 16/11, trên tỉnh lộ 542E, chiếc xe mô tô BKS 37K1-736.78 do anh Nguyễn Ngọc Hiển (SN1984 trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Quán Hành - Xã Đoài. Khi đi đến Km0+700 bất ngờ va chạm với xe mô tô BKS 37K1- 917.03 do anh Võ Phan Châu (SN 1990, trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Hiển tử vong tại chỗ, anh Châu bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn