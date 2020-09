Hai phóng viên tống tiền doanh nghiệp 250 triệu đồng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Sáng 13/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Điệp (tức Nguyễn Tuấn Điệp, SN 1979, ở tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Hoàng Văn Trình (SN 1985, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) về tội danh nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn; đồng thời cũng được Cơ quan điều tra thông báo đến chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan.

Khu vực chợ Hạ Long I, nơi Nguyễn Tuấn Điệp bị cơ quan chức năng bắt quả tang nhận tiền của doanh nghiệp.

Như VTC News đưa tin, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố cáo của một công ty tại TP Hạ Long phản ánh việc một số đối tượng nhắn tin, gọi điện ép doanh nghiệp phải nộp tiền, nếu không sẽ cung cấp thông tin về những sai phạm của công ty cho báo chí.

Những người này yêu cầu đại diện công ty phải đưa tiền vào chiều 2/9 tại khu vực Chợ Hạ Long I.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của đại diện doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phối hợp kiểm tra, xác định nội dung tố cáo là có cơ sở và phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm theo quy định.

Khoảng 17h ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Viện KSND tỉnh tổ chức bắt quả tang một người đàn ông đang nhận 250 triệu đồng của đại diện công ty tại khu vực bãi xe chợ Hạ Long I.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định người nhận tiền là Nguyễn Văn Điệp. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Trình là đồng phạm với Nguyễn Văn Điệp trong vụ việc này.

Các lệnh giữ và bắt người khẩn cấp được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

2 người đàn ông bị bắt đang công tác tại một cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh và một cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện tại Quảng Ninh.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News