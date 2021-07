Hải Phòng: Bắt nhóm thanh niên chém người ở trung tâm thương mại

Nhóm đối tượng cùng hung khí gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giữ 7 đối tượng về các tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Hữu Đức (SN 1999, đối tượng cầm đầu), Lê Hồng Duy (SN 2005), Đặng Tuấn Anh (SN 1995), Nguyễn Đức Đạt (SN 2004), Nguyễn Hải Linh (SN 2005), ở cùng quận Kiến An; Nguyễn Đức Phương (SN 2002, ở huyện An Dương) và Lê Văn Khoa (SN 2004, ở quận Hồng Bàng).

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 7/7, anh L.A.T. (SN 2003, ở quận Đồ Sơn) bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chém vào đầu tại khu vực trung tâm thương mại Khu đô thị Cựu Viên, quận Kiến An. Sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện Việt - Tiệp. Hiện anh T. đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng, xác định các đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên do Phạm Hữu Đức cầm đầu.

Ngày 9/7, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố bắt gọn 7 đối tượng trên, bước đầu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An cũng đã ra các quyết định tạm giữ hình sự đối với Đức, Duy, Tuấn Anh, Phương về hành vi "Giết người"; Đồng thời cũng tạm giữ hình sự Đạt, Linh và Khoa về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

