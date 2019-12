Hải đội 2, BĐBP Nghệ An: Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị nạn trên biển

Theo đó lúc 19 giờ ngày 23/12, tàu cá mang số hiệu NA 99991 TS cùng 9 thuyền viên , do ông Ngô Trí Đông, trú tại xã Diễn Ngọc huyện Diễn Châu, Nghệ An làm chủ, đang khai thác hải sản tại khu vực cách Cửa Hội về phí bắc khoảng 44 hải lý, thuyền viên Đồng Xuân Thủy, 40 tuổi, trú tại xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An không may bị tai nạn rơi từ trên ca bin xuống boong tàu, bất tỉnh, rất nguy hiểm đến tính mạng. Chủ phương tiện yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động lực lượng Hải đội 2 cùng phương tiện ra vị trí tàu cá cứu nạn. Sau khi làm công tác sơ cứu ban đầu, ngay trong đêm lực lượng BĐBP Nghệ An đã vận chuyển thuyền viên bị nạn vào bờ và chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.