Hai chiếc ô tô Toyota mới đẹp long lanh giá từ 399 triệu đồng vừa trình làng có gì hay?

Không lâu sau khi Toyota Vios nâng cấp được tiết lộ tại Philippines, mẫu sedan phân khúc B được làm mới hiện đã đến Thái Lan với tên gọi Yaris Ativ. Vios mới sẽ ra mắt lần đầu tiên tại vương quốc này cùng với người anh em hatchback, Yaris.

Cả Yaris và Yaris Ativ đều có chung một dòng biến thể giống hệt nhau, bắt đầu với bản Entry cơ sở, tiếp theo là Sport và Sport Premium cao cấp nhất.

Về kiểu dáng, thay đổi lớn nhất trên cả hai chiếc xe là phần đầu xe. Cả 2 mẫu xe đều có lưới tản nhiệt được thiết kế mới với phần dưới thu gọn lại và đổ vào lưới tản nhiệt phía trên.

Toyota Vios và Toyota Yaris nâng cấp mới.

Các thay đổi đáng chú ý khác bao gồm đèn pha phản xạ LED được thiết kế lại, kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày hình chữ L thay thế cho các sọc LED rời rạc trước đây trên lưới tản nhiệt. Ngoài những sửa đổi đó, phần còn lại của ngoại thất không thay đổi nhiều so với trước.

Về mặt thiết bị, hệ thống đèn LED đi kèm với các chức năng tự động bật / tắt được trang bị cho các biến thể Sport và Sport Premium, Bản Entry không có thiết bị này. Tương tự, Entry chỉ được trang bị bánh xe thép 15 inch, trong khi hai bản còn lại nhận được bánh xe hợp kim thiết kế mới 15 inch.

Di chuyển vào bên trong, cả hai chiếc xe vẫn giữ nguyên cách bố trí bảng điều khiển như trước, mặc dù có trang trí phần kim loại màu bạc mới trên ngăn xếp trung tâm. Một lần nữa, hai biến thể hàng đầu được trang bị các tính năng tốt hơn, bao gồm cụm đồng hồ Optitron, điều hòa tự động và đầu màn hình cảm ứng 6,7 inch hỗ trợ Apple CarPlay.

Nội thất bên trong xe.

Bản Sport Premium cao cấp hơn với màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch trong cụm đồng hồ, sáu loa, khởi động không cần chìa khóa, cổng USB phía sau, gương chiếu hậu chỉnh điện và ghế bọc da.

Các thiết bị an toàn được tìm thấy trên sedan và hatchback mới của Toyota bao gồm bảy túi khí (phía trước, bên hông, rèm và đầu gối người lái), Kiểm soát ổn định thân xe (VSC), kiểm soát lực kéo, Kiểm soát hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), ABS, EBD, hỗ trợ phanh. , camera lùi (không có ở Entry) và hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn cho tất cả các ghế.

Dưới nắp ca-pô, cả hai chiếc xe đều được trang bị động cơ 4 xi-lanh 3NR-FKE 1,2 lít NA giống nhau, giúp sản sinh công suất 92 mã lực và mô-men xoắn 109 Nm, với hộp số Super CVT-i dẫn động trực tiếp đến bánh trước và cung cấp mức tiêu thụ nhiên liệu định mức là 23,3 km / l.

Giá cho Yaris bắt đầu từ 549.000 baht (73.302 RM, khoảng 406 triệu đồng) cho bản Entry, trong khi Sport có giá 609.000 baht (81.327 RM, 451 triệu đồng) và Sport Premium là 679.000 baht (90.675 RM, 502 triệu đồng). Trong khi đó, biến thể Entry của Yaris Ativ có giá bán lẻ 539.000 baht (71.976 RM, khoảng 399 triệu đồng), tiếp theo là Sport với giá 599.000 baht (79.989 RM, 443 triệu đồng) và cuối cùng là Sport Premium với giá 674.000 baht (89.998 RM, 499 triệu đồng).

Toyota là hãng xe nổi tiếng Nhật Bản, nhưng không ít lần "dính phốt" triệu hồi vì những lỗi liên quan đến kỹ thuật, ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng xe.

Đơn cử, hồi tháng 2/2020, 1.561 xe Vios đại bị triệu hồi tại Việt Nam để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí túi khí hành khách phía trước. Đáng chú ý, các xe nằm trong đợt triệu hồi từng được thay thế cụm bơm túi khí của Takata. Nói cách khác, các xe triệu hồi lần này đã từng được triệu hồi trước đó để thay thế cụm bơm túi khí của Takata, nhưng lỗi túi khí vẫn không được khắc phục.

Cụ thể, những cụm bơm ở lần triệu hồi trước vẫn do nhà cung cấp Takata sản xuất và không có chất chống ẩm. Trong trường hợp xe gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, có khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trong một vụ tai nạn.

Đến tháng 8/2020, lại một đợt triệu hồi nữa diễn ra đối với 2.568 chiếc Toyota Vios sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian từ 13/9/2007 – 31/12/2008.

Các xe Vios nói trên đã nằm trong danh sách triệu hồi từ năm 2015 (do Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt). Trừ các xe đã được thay thế bằng túi khi mới do hãng Daicel sản xuất, các xe Vios đã từng được thay cụm bơm khí mới do Takata sản xuất vào thời điểm trước tháng 8/2017 và các xe còn lại chưa đến triệu hồi đều nằm trong diện triệu hồi bổ sung này.

Trước đó, trong các năm 2017, 2018, rất nhiều mẫu xe Vios, Yaris... cũng đều phải triệu hồi, vẫn do lỗi túi khí.