Hai cán bộ công an tỉnh bị đình chỉ vì liên quan đến vụ nhà báo Phan Bùi Bảo Thy

Chiều 11-2, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online tại Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị này đã có quyết định đình chỉ công tác hai cán bộ đang công tác tại các phòng nghiệp vụ của đơn vị vì có liên quan đến vụ nhà báo Phan Bùi Bảo Thy.

Danh tính hai cán bộ công an này hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, nguồn tin này cho hay cả hai cán bộ này đều có chức vụ trong đơn vị và việc đình chỉ được thực hiện cho đến khi có kết quả điều tra mức độ liên quan sẽ có hình thức xử lý khác.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 10-2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với nhà báo Phan Bùi Bảo Thy (49 tuổi, quê Quảng Trị, đang là trưởng văn phòng đại diện báo Giáo Dục và Thời Đại tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng với ông Bảo Thy, Công an tỉnh Quảng Trị cũng khởi tố và bắt giam ông Lê Anh Dũng (56 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, trú tại TP.HCM) cũng để điều tra hành vi tương tự.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Trị, liên tục nhiều tháng qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook "ảo" mang các tên gọi như Thu Hà, Hoàng Lê, Lý Tú Dương, Quảng Trị 357, tin Quảng Trị 246... Những tài khoản này đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, trong đó có một số lãnh đạo tỉnh, bộ, ngành ở trung ương.

Công an Quảng Trị vào cuộc điều tra và phát hiện Lê Anh Dũng là người trực tiếp quản trị, điều hành những trang Facebook "ảo" nói trên.

Từ lời khai của Dũng, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhà báo Phan Bùi Bảo Thy cũng là người có liên quan trực tiếp đến việc soạn thảo, đăng tải những bài viết nói trên.

Lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của nhà báo Phan Bùi Bảo Thy sau đó đã được thực hiện. Người này cũng khai nhận việc mình đã cùng Lê Anh Dũng soạn thảo nhiều bài viết có nội dung nói xấu, bôi nhọ cá nhân các lãnh đạo.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ