Hai bố con cười không ăn nổi cơm khi thấy mẹ đi phun môi về, xem nguyên nhân ai cũng đồng cảm

Đoạn clip được người phụ nữ ghi lại khoảng khắc hạnh phúc của gia đình sau khi đi phun môi về, chia sẻ lên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội về khoảng khắc chồng và con trai mình, nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong đoạn clip, người con trai của chị này không thể nhịn nổi cười khi thấy mẹ đi phun môi về, người con cười phá lên không ăn nổi cơm mỗi khi nhìn mẹ.

Bên cạnh, chồng chị gái này cũng cố nhịn cười nhưng cũng không thể nhịn nổi, người chồng cũng quay sang phía con trai và chu môi lên diễn tả chiếc môi đang sưng tấy, đỏ mọng của vợ.

Cậu con trai không thể nhịn nổi cười, người bố còn nhìn con trai rồi chu môi lên để trêu vợ càng khiến hai người cười nhiều hơn.

Cậu con trai nhỏ tuổi không thể nhịn nổi đành ôm bố rồi cười một trận quên trời đất. Hai bố con cười đến nỗi không ăn nổi cơm trong khi chị vợ lúc này chỉ ngồi im quay clip trong bất lực.

Ngay sau khi đoạn clip hài hước, vui vẻ của gia đình được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, đa số đều cảm thấy vui trước những giây phút hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Giây phút hài hước mà ấm áp, hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến như luận vô cùng thích thú.

Sau đó, chị vợ đã quay một đoạn clip cận cảnh đôi môi “quyến rũ” của mình trưng diện trước cộng đồng mạng. Sau khi xem xong, ai ai cũng bày tỏ sự cảm thông cho hai bố con khi đã cười không ăn được cơm.

Đôi môi của chị vợ đỏ mọng và sưng vù lên sau khi phun môi khiến ai cũng phải bật cười.

"Hiểu sao hai bố con cười đến vậy luôn rồi, đỏ mọng lên thế cơ mà", "Sưng tều mỏ lên thế kia bảo sao hai bố con không cười cho được, nhưng gia đình vui quá, hạnh phúc ghê", một số cư dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip về giây phút hài hước, chân thực và hạnh phúc của gia đình này vẫn đang được chia sẻ chóng mặt và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn