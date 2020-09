Hà Tĩnh: Đường tiền tỷ vừa bàn giao hơn 1 tháng đã hư hỏng

Một điểm nứt gãy đoạn gần QL15B



Dự án nâng cấp đường nội thị thị trấn Đồng Lộc đoạn từ ngã tư cầu Dị đến QL15B được đầu tư với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng. Dự án do UBND thị trấn Đồng Lộc làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách huyện Can Lộc và ngân sách thị trấn Đồng Lộc.

Riêng gói thầu xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến được đầu tư với kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng. Công trình do Công ty TNHH MTV Thành Thắng (ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trúng thầu và thi công.

Video mặt đường tuyến đường được đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng vừa bàn giao đã hư hỏng

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều dài 803,38m, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề đường mỗi bên rộng 1m. Kết cấu mặt đường đổ bê tông xi măng M300, dày 22cm…

Theo tìm hiểu và ghi nhận của PV, tính đến tháng 9/2020 công trình vừa mới được nghiệm thu và bàn giao cho địa phương hơn 1 tháng. Thế nhưng trên mặt đường đã xuất hiện nhiều điểm nứt gãy, sụt lún. Đặc biệt có 2 điểm ở gần 2 đầu tuyến mặt bê tông bị sụt lún, nứt gãy có độ vênh cao.

Một điểm sụt lún, nứt gãy đoạn gần cầu Dị



“Có đường mới rộng rãi người dân ai cũng mừng, nhưng đường vừa mới hoàn thành mà đã nứt gãy không khiến chúng tôi phải lo lắng về chất lượng. Rất mong các cấp chính quyền và ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và khắc phục”, một người dân cho hay.

Trong khi đó, một cán bộ thị trấn Đồng Lộc cho biết: Công trình hoàn thành và mới bàn giao được khoảng hơn 1 tháng trước. Lúc đầu mặt đường rất đẹp, nhưng sau đó địa phương phát hiện có một số vị trí bị sụt lún, nứt gãy. “Đơn vị thi công đã có văn bản cam kết chờ hết lún rồi sẽ thi công khắc phục”, vị này cho biết.

Một vết nứt ngang mặt đường



Để hiểu rõ hơn nguyên nhân của các điểm hư hỏng khác và phương án khắc phục, PV đã trực tiếp có mặt tại phòng Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc và gọi điện đặt lịch làm việc nhưng không có kết quả.

Được biết, giá mời thầu gói thầu xây dựng nền, mặt đường và các công trình nói trên là 3.423.836.000 đồng, Công ty TNHH MTV Thành Thắng trúng thầu với giá 3.421.729.962 đồng, giảm so với giá mời thầu vỏn vẹn 2,1 triệu đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,06%.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông