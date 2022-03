Hà Nội: "Hot girl" bị bắt trên đường đi giao ma tuý

Ngày 17/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thanh (SN 2000, trú huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 7/2, Tổ công tác của Công an xã Vĩnh Ngọc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thôn Ngọc Chi (xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh) phát hiện 1 người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn.

Thanh và tang vật bị thu giữ.

Khi Tổ công tác kiểm tra, người này đã giao nộp 1 gói nylon chứa 6 viên nén màu xanh. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma tuý tổng hợp để giao cho khách. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Thị Thanh. Kết quả giám định số tang vật thu được là 2,488 gam MDMA.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

