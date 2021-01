Gửi clip nóng lên nhóm có Tổ trưởng dân phố: Gửi nhầm...

Sự việc hy hữu trên xảy ra vào 4h30 sáng ngày 23/1/2021 tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Người đàn ông gửi nhầm clip đồi truỵ vào nhóm chung của tổ dân phố nơi ông này sinh sống là N.V.S (52 tuổi, phường Cốc Lếu).

Chiều ngày 24/1, xác nhận với PV, Trưởng công an phường Cốc Lếu cho biết, hiện sự việc đã được công an phường giải quyết xong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông S ở tổ dân phố 1, phường Cốc Lếu có đăng clip hình ảnh đồi truỵ lên nhóm zalo chung của tổ dân phố. Sau khi đăng clip được 30 phút thì người này có gọi điện cho tổ trưởng tổ dân phố xin lỗi và nói rằng đăng cho bạn nhưng chuyển nhầm vào nhóm.

Sau khi nhận được phản ánh từ tổ trưởng tổ dân phố và dư luận của nhân dân, công an phường đã mời người này về phường lấy thông tin.

"Tại trụ sở công an phường Cốc lếu, ông S thừa nhận mới sử dụng ma tuý nên công an đã hoàn thiện hồ sơ quá trình sử dụng ma tuý, sau đó cho đi cai nghiện tại địa phương. Ngoài ra làm clip trước sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực, công an phường công khai xin lỗi toàn thể tổ dân phố về hành vi đăng tải clip có nội dung như vậy" -Trưởng công an phường thông tin.

Ông N.V.S đọc kiểm điểm trước cộng đồng dân cư (Ảnh Nông nghiệp Việt Nam)

Theo đại diện công an phường Cốc Lếu thông tin, hiện tất cả clip đồi truỵ trên đã bị thu hồi và xoá trong nhóm.

Được biết ông S chỉ là công dân sinh sống, lao động tự do ở tổ dân phố 1, mẹ người này bị ung thư, hai vợ chồng ông S cũng có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó ông S từng có tiền án, tiền sự tuy nhiên về địa phương người này chưa gây gổ, trộm cắp của ai bao giờ. Sự việc đã được giải quyết xong xuôi và dư luận địa phương không ai có bức xúc, thắc mắc nào bởi người này đã công khai xin lỗi.

