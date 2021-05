Giúp tóc nhanh dài bằng rau, quả

Rau chân vịt

Rau chân vịt giúp kích thích tóc nhanh dài. Nguồn ảnh: Internet

Rau chân vịt (hay còn gọi là cải bó xôi, rau bina,…) là loại rau tốt cho sức khỏe, chứa các chất dinh dưỡng có lợi như axit folic, sắt, vitamin A, C và được biết tới là các chất giúp thúc đẩy quá trình mọc tóc. Vitamin A giúp các tuyến da tiết bã nhờn giúp làm ẩm da đầu để giữ cho chân tóc khỏe mạnh. 30gram rau chân vịt cung cấp tới 54% lượng vitamin A cần thiết hàng ngày.

Rau chân vịt cũng là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời và rất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Sắt giúp hồng cầu vận chuyển oxy khắp cơ thể để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi.

Các loại quả họ dâu

Loại quả này chứa đầy các dưỡng chất thiết yếu và vitamin có lợi cho tóc. Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa tốt nhất giúp bảo vệ nang lông khỏi những tổn thương từ bên ngoài.

Ngoài ra, cơ thể sử dụng vitamin này để sản xuất collagen, một loại protein giúp tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc. Vitamin C cũng giúp cơ thể hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống. Hàm lượng sắt thấp có thể dẫn đến thiếu máu và gây rụng tóc.

Bơ

Đây là loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng và là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe. Loài quả này cũng là một nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời giúp tóc mọc nhanh. Một quả bơ trung bình (khoảng 200 gram) cung cấp 21% lượng vitamin E cần thiết hàng ngày.

Vitamin E bảo vệ các vùng da, như da đầu khỏi oxy hóa và tổn thương. Da đầu bị tổn thương dẫn đến chất lượng tóc kém và mọc ít hơn.

Ớt chuông

Ớt chuông có nguồn vitamin C tuyệt vời, có thể làm tóc nhanh dài. Trên thực tế, một trái ớt chuông vàng cung cấp lượng vitamin C gần gấp 5,5 lần so với một quả cam.

Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, khiến tóc chắc khỏe. Nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể bảo vệ tóc chống lại mất cân bằng oxy hóa.

Mất cân bằng oxy hóa xảy ra khi các gốc tự do lấn át hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của cơ thể, dẫn đến rụng tóc và tóc bạc.

Bên cạnh đó, ớt chuông cũng chứa nhiều vitamin A, giúp tăng tốc độ tăng trưởng tóc trong khi kích thích sản xuất bã nhờn, điều này sẽ giúp tóc khỏe mạnh.

Các loại mầm, giá đỗ

Các loại mầm là một thực phẩm tuyệt vời để chấm dứt hoàn toàn việc gãy, rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của sợi tóc. Thường xuyên bổ sung các loại giá đỗ cung sẽ giúp mái tóc của bạn thêm phần bóng mượt và suôn mềm bởi chúng rất giàu protein và chất dinh dưỡng. Tốt nhất, bạn nên thêm thứ "thần dược" này vào thực đơn buổi sáng của mình để sớm có được "suối tóc" như ý.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn