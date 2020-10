Giữa thành Vinh ngập sâu, cô gái moi rác thông cống khiến dân mạng cảm kích

Chỉ sau 2 giờ đăng tải trên fanpage Nghệ An - trang Facebook có 1,9 triệu người thích - sáng 30/10, hình ảnh cô gái vớt rác trên đường phố đã nhận được hơn 6 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và gần 300 lượt chia sẻ.

"Thành phố Vinh lúc ni cũng chìm trong biển nước. Trong khi mọi người ở nhà tránh mưa thì một bạn trẻ đã ra phố đi moi rác ở các ống cống để thoát nước. Quá ý nghĩa và thiết thực luôn!", tài khoản Nghệ An viết, kèm theo 3 bức ảnh cho thấy một cô gái đầu đội mũ bảo hiểm, mình mặc áo mưa mỏng, cúi mình mò mẫm trong làn nước tìm rác, chiếc giỏ rác bằng nhựa đã đầy.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 khiến thành phố Vinh có mưa lớn kéo dài suốt đêm 29/10. Đến sáng 30/10, hàng nghìn nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường lớn chìm trong làn nước sâu đến 0,6m. Trẻ em được nghỉ học do không thể đi lại, người lớn hầu hết cũng ở nhà lo kê gác đồ đạc. Bởi vậy, hình ảnh cô gái một mình cầm giỏ vớt rác trên phố khiến cư dân mạng cảm động.

"Tuyệt vời quá bạn ơi", "Một hành động đẹp đẽ đầy ý nghĩa, cảm ơn bạn", "Cảm ơn cô gái, cần thêm nhiều người dân làm như vậy để nước mau thoát"... là những bình luận được lặp lại nhiều nhất. Có người nhắc đến hình ảnh cậu học sinh cấp 2 đội mưa vớt rác thông cống ở Đồng Nai từng "đốn tim" cộng đồng mạng hồi tháng 6.

Một phụ nữ sống gần địa điểm cô gái này vớt rác bình luận: "Chả trách đoạn nhà mình nước bắt đầu rút rồi. Cảm ơn bạn trẻ!".

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của cô gái, gửi đến cô lời nhắn nhủ, dặn dò: "Cảm ơn hành động thiết thực và có tâm của bạn, nhưng mưa lớn nước cao phải cẩn thận nhé". “Rất ủng hộ. Nhưng hãy đeo găng tay để bảo vệ chính bản thân.”; “Việc làm rất ý nghĩa nhưng cẩn thận cháu ơi”; “Nguy hiểm lắm, lỡ sẩy chân mà lực đẩy của nước rất mạnh. Nên cẩn thận”.

Tuy nhiên, một số người khác lập tức trấn an: "Ở Vinh nước ngập thôi chứ không phải lũ quét như các huyện, nên mọi người an tâm".

Cũng dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự lo âu, xót xa cho bà con các huyện khác đang bị ngập sâu do thủy điện xả lũ, như Thanh Chương, Yên Thành. Do mưa lớn kéo dài khiến núi Nguộc ở Thanh Chương sạt lở, quốc lộ 46B bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều tuyến quốc lộ khác trong tỉnh cũng đang bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở.

Tác giả: Hà Bùi

Nguồn tin: vtc.vn