Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14/7/1957; quê quán Tây Ninh. Ông có bằng Cử nhân Luật. Tháng 4/1975-9/1985: Chiến sỹ Cảnh sát hình sự; Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu. Tháng 10/1985-12/1987: Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu. Tháng 01/1988-2/1989: Quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu. Tháng 3/1989-12/1991: Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện Gò Dầu. Tháng 01/1992-4/1996: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu. Tháng 4/1996-8/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu. Tháng 8/1999-01/2001: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh. Tháng 2/2001-5/2004: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 6/2004-1/2005: Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe. Tháng 2/2005-3/2006: Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 3/2006-8/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Tháng 9/2010-7/2011: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 7/2011-2/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Từ tháng 3/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 14/11/2013, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đến tháng 2/2016, ông Nên được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng