Giết vợ, đâm trọng thương bố mẹ vợ rồi tự tử bất thành

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã Thành Công, huyện Thạch Thành vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) - nơi hai nạn nhân đang điều trị - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 3/2, tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành, Bùi Văn Cường (SN 1987), trú tại thôn Tự Cường, xã Thành Minh (Thạch Thành) đã dùng dao nhọn đâm chết vợ là chị Bùi Thị T. (SN 1993), trú tại thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành

Sau khi đâm vợ, Cường tiếp tục dùng dao đâm thương tích bố và mẹ vợ, đều trú tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công.

Sau khi gây án, Bùi Văn Cường dùng dạo tự đâm vào bụng tự tử nhưng không chết.

Hiện nay, các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thành. Còn Bùi Văn Cường được mổ cấp cứu, đã tỉnh táo.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, ngay trong ngày hôm nay (4/2), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Cường về tội Giết người./.

