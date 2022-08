Giây phút Bí thư Đảng ủy đối diện “tử thần” cứu cháu nhỏ sắp đuối nước

Your browser does not support the video tag.

“Nếu cháu nào tử vong tôi sẽ hối hận suốt đời…”

Sáng 1/8, ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc 6 cháu nhỏ sắp bị đuối nước trên địa bàn.

“Mấy đêm nay tôi không thể ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại nghĩ đến thời điểm cứu các cháu nhỏ. Nếu không may mắn chắc giờ này tôi đã không thể ngồi đây, hoặc nếu như có sơ sót gì khiến cháu nào tử vong, tôi sẽ hối hận suốt đời”, ông Trung tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Trung kể lại hành động cứu người.

Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải kể, vào khoảng 5h30 ngày 30/7, ông cùng với vợ con đi tắm biển khu vực phường Nghi Hòa, Tx.Cửa Lò. Mới bơi được một lúc, ông nghe tiếng kêu cứu. Nhìn ra phía biển ông phát hiện có đôi tay đang chới với và rất nhiều cháu nhỏ bị nước đẩy ra xa bờ, nguy cơ đuối nước. Không kịp suy nghĩ, ông lập tức bơi ra cứu người.

“Tôi bơi ra được một đoạn thì thấy một cháu gái đang bơi vào, vì vậy tôi tiếp tục bơi ra để giúp những người khác. Người đầu tiên tôi tiếp cận là một cháu trai 10 tuổi, do quá hoảng loạn, cũng đã uống mấy ngụm nước biển, nên cháu nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đỡ cháu lên thở rồi bảo cháu cố gắng đạp nước ngoi lên”, ông Trung kể.

Lúc này, cách đó khoảng chục mét, ông Trung thấy 3 cháu bé khác có vẻ không biết bơi, đang chìm dần nên đã đẩy nhẹ cháu trai này hướng vào bờ, rồi nhanh chóng bơi đến phía sau lưng của những cháu bé này.

“Vừa dìu các cháu vào bờ, vừa trấn an tâm lý cho các cháu không được hoảng loạn, không kêu la, cố gắng thở đều… Đưa các cháu vào sát bờ thì tôi mệt lả, đứng không vững nữa. May mà lúc này vợ con tôi chạy đến hỗ trợ giúp đưa 3 cháu lên”, ông Trung kể.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải, thời điểm đó ông cũng không xác định được bao nhiêu cháu sắp bị đuối nước. Sau này, ông mới biết có 1 cháu được gia đình cứu, 1 cháu gái bơi được gần vào bờ thì mệt lả nhưng may có ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa hỗ trợ, còn 1 cháu nữa được anh Nguyễn Trường Trung (trú khối 1, phường Nghi Hòa) cứu.

“Lúc tôi đưa 3 cháu vào gần bờ thì thấy anh Nguyễn Trường Trung bơi ra. Vì vậy tôi nói anh Trung ra giúp các cháu khác, cũng may vì vậy mà không cháu nào đuối nước. Quả thật là quá may mắn”, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải nhớ lại.

Lan tỏa hành động dũng cảm cứu người

Kể thêm về vụ việc, ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa, Tx.Cửa Lò cho biết, thời điểm xảy ra ông và một số người bạn cũng đang tắm biển gần đó.

“Chúng tôi tắm từ sớm nên chuẩn bị về. Lúc này, chúng tôi nghe tiếng kêu cứu nên nhanh chóng quay lại. Anh Nguyễn Trường Trung bơi tốt hơn nên lao ra cứu 1 cháu ngoài xa. Còn tôi lội ra kéo một cháu gái lớp 12 đang bơi vào nhưng kiệt sức, do uống nhiều nước. Sau đó, mọi người nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu”, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa nhớ lại.

Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa cũng có mặt đã tới hỗ trợ các nạn nhân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời nắng, sóng biển không quá cao. Theo ông Tuấn, nguyên nhân có thể các cháu mải tắm nên bị sóng cuốn ra xa. “Ở khu vực đó có một cồn cát. Các cháu đi cùng gia đình ra chơi nên lúc đầu chỉ nghịch nước mấp mé hông. Nhưng không ngờ sóng cuốn nên mới đẩy ra xa, điều may mắn là không ai tử nạn cả”, ông Tuấn nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND Tx.Cửa Lò cho biết, hiện sức khỏe của 5 cháu nhỏ đã ổn định. Một cháu do uống quá nhiều nước nên đang được tiếp tục theo dõi ở bệnh viện, song đã qua cơn nguy kịch.

Đại diện UBND Tx.Cửa Lò cũng cho biết, hành động không quản ngại nguy hiểm cứu 6 cháu nhỏ đuối nước của hai Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải và phường Nghi Hòa là rất đáng khâm phục. Tx.Cửa Lò sẽ đề xuất khen thưởng, biểu dương hành động dũng cảm này, nhằm lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

“Đây là hành động dũng cảm rất đáng tuyên dương, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Cửa Lò an toàn, thân thiện đến với du khách. Thông qua sự việc này, chính quyền Tx.Cửa Lò khuyến cáo người dân, du khách cần nâng cao ý thức trong phòng, chống đuối nước khi tắm biển”, ông Phúc nói.

