Giấu ma tuý trong bì khoai sọ cũng không thoát

Ngày 20/12, Công an TP Vinh cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 4kg ketamine, 1 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan khác.