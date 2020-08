Giáo viên ở Nghệ An tử vong do trúng đạn của đồng nghiệp

Chiều 25/8, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiến hành điều tra vụ việc một nạn nhân bị trúng đạn dẫn đến tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là thầy Lầu Bá X. (SN 1976, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn).

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25/8, thầy Lầu Bá X., giáo viên trường tiểu học Mường Lống 1, huyện Kỳ Sơn, cùng thầy Lầu Bá Giờ (SN 1976), giáo viên trường tiểu học Huồi Tụ 2 rủ nhau mang súng tự chế lên một ngọn núi trên địa bàn xã Mường Lống săn thú rừng.

Trong lúc tản ra để săn thú, thầy X. bất ngờ bị trúng đạn, gục ngay tại chỗ. Mặc dù những người xung quanh đã nhanh chóng đưa thầy đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ông Phan Văn Thiết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, nguyên nhân cái chết của thầy X. có thể là do trúng đạn lạc của đồng nghiệp trong lúc đi săn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn