"Giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng lái xe Range Rover gặp nạn ở Yên Bái

Hiện trường xe Huấn Hoa Hồng gặp nạn. Ảnh: Facebook.

Tối 1/8, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiếc xe Range Rover được cho là của "giang hồ mạng" Huấn Hoa Hồng gặp nạn.

Theo như chia sẻ, chiếc xe mang biển số 89A-163.XX gặp tai nạn tại Văn Chấn, Yên Bái, kèm theo là hình ảnh bị nổ lốp nằm một bên vệ đường, sát mép cống.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 1/8. Ảnh: FB.

Một số thông tin khác cho biết, chiếc xe của Huấn Hoa Hồng bị nổ 3 lốp, bung 1 túi khí và người đã được đưa đi để kiểm tra.

Người có mặt tại hiện trường đã chụp lại hình ảnh chứng minh Huấn Hoa Hồng cùng vợ gặp tai nạn giao thông. Theo đó, Bùi Xuân Huấn ngồi bơ phờ bên cạnh chiếc xe Range Rover, còn người vợ ngồi tạm trước thềm một căn nhà.

Huấn Hoa Hồng cũng từng khoe một chiếc xe cùng hãng, cùng biển số xe, chỉ khác ở chỗ mạ vàng phần trước và sau. Điều này khiến nhiều cư dân mạng thắc mắc liệu đây có phải xe của Huấn hay chỉ là xe thuê hoặc làm giả biển số.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB.

Phần đầu xe hư hỏng.

Sáng 2/8, đại diện Công an huyện Văn Chấn cho hay, đơn vị nắm được thông tin Huấn Hoa Hồng tự gây tai nạn trên đường đoạn qua địa phận xã Minh An. Vì tự gây tai nạn nên anh ta không nhờ công an vào cuộc can thiệp, tự khắc phục hậu quả.

Còn ông Triệu Như Đình, Chủ tịch UBND xã Minh An cho biết, thời điểm Huấn Hoa Hồng gặp nạn vào buổi chiều 1/8, trên Quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã. Thời điểm gặp nạn, trên xe Range Rover có hai vợ chồng Bùi Xuân Huấn. Công an xã có mặt nắm thông tin nhưng họ tự gây tai nạn, tự rời đi, xin tự khắc phục.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị