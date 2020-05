Giám đốc "lôi cổ" nhân viên khỏi công ty: LĐLĐ Nghệ An lên tiếng

Trong tỉnh

Diễn biến vụ Giám đốc "lôi cổ" nhân viên cũ ra khỏi công ty khi người này đến đòi lương, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đề nghị thành lập đoàn thanh tra liên ngành làm việc với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An.