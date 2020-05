Nghệ An: Con trai từ “trúng số” đến bị truy tố, bố đội đơn kêu cứu cho con?

Từ “trúng số”… đến bị truy tố

Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Đạo (SN 1964, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), trong đơn ông cho rằng con trai mình là Nguyễn Văn Qúy (SN 1993) bị oan, cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm, việc con trai ông phải “gánh” thêm 2 tội “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” là oan sai.

Trong đơn thư ông Nguyễn Văn Đạo trình bày rõ, con trai ông là Nguyễn Văn Quý thuê ốt tại trên đường Nguyễn Huy Oánh (khối 12, phường Trường Thi, Nghệ An để ở và làm việc). Qúa trình làm việc tại đây, Qúy có quen biết với bà Lê T. K.L và thường xuyên đánh lô, đề với bà K.L.

Đơn kêu cứu ông Nguyễn Văn Đạo gửi đến tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam trình bày sự việc.

Ngày 23/5/2018, Quý đánh lô xiên 3, xiên 4 những cặp số: 22, 33, 44, 66, 77, 99, kết quả ngày hôm đó Quý thắng lớn.

Sau khi trừ số tiền đã đánh, số tiền thua trước đó Qúy được 527.100.000 đồng. Tuy nhiên sau khi thắng tiền lô, đề nhiều lần Quý yêu cầu bà K.L trả tiền nhưng bà này không thiện chí, luôn tìm cách trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền thắng của Quý.

Đến ngày 15/10/2018, Quý cùng với Trần Đăng Tuân, Võ Mạnh Cường đến gặp bà K.L đòi số tiền mà mình đã trúng lô, đề trước đó nhưng bà này không trả.

Qúa bức xúc Quý và Tuân đánh bà K.L. Đồng thời, thuê taxi mời người phụ nữ này về ki ốt của mình thuê trên đường Nguyễn Huy Oánh để nói chuyện. Tại đây, do bà K.L không trả nợ nên Quý yêu cầu bà này viết giấy xác nhận nợ dưới hình thức vay tiền 535.600.000.000 đồng (gồm: 527.100.000 đồng tiền thắng lô, đề và cộng thêm 8.500.000.000 đồng do bà K.L vay Quý trước đó).

Sau đó, người phụ nữ này nói dối cần đến văn phòng bảo hiểm AIA tại phường Quang Trung, TP Vinh để lấy tiền trả nợ cho Quý.

Đến nơi, bà K.L giả vờ đi vệ sinh để điện thoại tố cáo với Công an TP Vinh đồng thời bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Thắng và Tuân giữ lại, đưa lên taxi về ki ốt trên đường Nguyễn Huy Oánh.

Sau đó, Công an TP Vinh tới kiểm tra, bắt Quý, Thắng và Tuân, còn Cường đến cơ quan điều tra đầu thú sau đó.

Sắp đến ngày xét xử, vợ chồng ông Đạo chỉ mong HĐXX có cái nhìn công tâm nhất về sự việc.

Tại Cáo trạng số: 192/CT-VKS-P2 ngày 15/10/2019 của VKSND tỉnh Nghệ An, quyết định: “Truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử bị can Nguyễn Văn Quý, Võ Mạnh Cường về các tội: “Cướp tài sản”, “Đánh bạc” và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 168, điểm b khoản 2 Điều 321 và khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015...".

Cơ quan điều tra có bỏ lọt tội phạm?

Ông Nguyễn Văn Đạo cho rằng, cơ quan điều tra đã không làm rõ hành vi “Đánh bạc” của bà Lê T. K.L là bỏ lọt tội phạm. Cụ thể Lê T. K.L với vai trò tổ chức đánh bạc, vì bà K.L là người trực tiếp ghi lô đề, giao dịch (thắng, thua) với những người như: Qúy, Đạt.

Tại bản kết luận điều tra số 24/CQCSĐT/VP ngày 03/10/2019 có ghi: “Ngay ngày hôm sau khi có kết quả xổ số Qúy cũng đã đến gặp chị Lê T. K.L để yêu cầu trả tiền trúng thưởng.

Nhưng K.L không trả với lý do chị không đánh bạc với Qúy, cơ quan điều tra cũng đã điều tra và xác định không có căn cứ để kết luận nội dung này”.

Trong bản tự khai, Qúy khẳng định mình đã nhiều lần đánh lô, đề với bà K.L

“Nếu con tôi không đánh lô, đề và không trúng thưởng với số tiền cụ thể như vậy thì cháu nó đến gặp bà K.L để làm gì, tại sao lại yêu cầu người này trả tiền.

Cơ quan điều tra chỉ kiểm tra các dữ liệu đã, đang lưu trong máy điện thoại thu được của Lê T. K.L, không thấy có thông tin việc đánh lô đề giữa Nguyễn Văn Qúy với Lê T. K.L là kết luận “không có căn cứ”. Tại sao điều tra viên trong vụ án này không làm yêu cầu đến Công ty viễn thông Nghệ An trích sao các tin nhắn, liên lạc giữa số máy điện thoại 0988.770.431 (máy của Qúy) với số máy có đuôi là 73 (Lê T. K.L) trong ngày 23/5/2018 để có đủ cơ sở kết tội Lê T. K.L có đánh bạc hay không?

Qua đó cũng chứng minh việc con tôi có đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với bà K.L và thắng số tiền lớn là có thật”, ông Đạo trình bày.

Ông Đạo cho rằng phía cơ quan điều tra chỉ dựa vào lời khai “không nhận tội” của bà K.L và dữ liệu không lưu trữ trong máy điện thoại thu được đã vội kết luận không có việc đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề giữa Qúy và bà K.L là thiếu khách quan và bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời ông Đạo cũng cho rằng việc con ông bị truy tố về tội “Cướp tài sản” là không đúng. Vì con ômg không cướp tiền, bạc, vật chất hoặc cái gì có giá trị; còn một mảnh giấy xác nhận nợ là một thông tin dân sự, nó không có giá trị để cấu thành tội phạm.

Lý do Qúy yêu cầu bà K.L viết giấy nợ chỉ nhằm xác nhận việc người phụ nữ này có nợ tiền Qúy với số tiền cụ thể để sau này trả.

“Tôi biết, việc con mình đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề là hoàn toàn sai pháp luật. Tuy nhiên trong trường hợp này bà K.L mới là người cố tình quỵt nợ, chiếm đoạt tài sản của con tôi.

Từ việc con tôi đi lấy tiền trúng lô, đề lại bị truy tố về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật là hoàn toàn vô lý, oan sai.

Con tôi cướp tài sản thì cướp cái gì, gây thiệt hại cho người ta như thế nào? Tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ để không oan sai cho con tôi và bỏ lọt tội phạm đối với Lê T. K.L”.

Cần làm rõ những tình tiết quan trọng trong vụ án

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Qúy cũng đề nghị điều tra bổ sung làm rõ những tình tiết quan trọng của vụ án như: Cần làm rõ việc Lê T. K.L có đánh bạc với Nguyễn Văn Qúy hay không? Có hay không việc C.H.Đ đánh bạc với Lê T. K.L bằng hình thức ghi lô đề?

Trong sự việc diễn ra vào ngày 15/10/2018 C.H.Đ L.Tr.H là hai nhân chứng quan trọng, vì sau khi đưa bà K.L về văn phòng thì Qúy có gọi điện cho C.H.Đ đến để lấy số tiền 70.000.000 đồng mà K.L đang nợ C.H.Đ (số tiền thắng lô đề trước đó).

Nhận được điện thoại, C.H.Đ đã đến, bà K.L đã viết giấy nợ, vì sắp phải đi nước ngoài nên C.H.Đ đã nhờ Cường đứng tên giấy vay nợ để ở nhà lấy thay. Qúa trình viết giấy vay nợ này Nguyễn Văn Qúy không chỉ đạo, không can thiệp.

Cho rằng con mình bị oan sai, ông Đạo đã đội đơn đi khắp nơi mong tìm lại công lý cho con.

Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị đối chất để làm rõ các hành vi còn mâu thuẫn như: Hành vi Qúy dí dao vào cổ đe dọa K.L, việc Nguyễn Văn Qúy giam giữ bà K.L tại văn phòng công ty của Qúy…

Làm việc với luật sư, Qúy cho rằng sau khi viết xong hợp đồng và giấy vay việc bà K.L ở lại văn phòng của Qúy là vì chờ đến 2h chiều cùng ngày để đến công ty bảo hiểm lấy tiền trả cho Qúy.

Bà K.L có làm ở công ty bảo hiểm. Tuy nhiên người phụ nữ này lại khai “Qúy nói Tuân, Thắng và Cường ở lại canh gác không để K.L bỏ trốn cho đến khi lấy được tiền của ngân hàng về trả cho Qúy”.

Đây là tình tiết có vai trò quyết định trong việc xác định Nguyễn Văn Qúy có phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” hay không.

Đối với những tội danh mà Nguyễn Văn Qúy bị truy tố, luật sư cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Qúy không cấu thành tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” bởi lẽ Qúy không bắt giữ bà K.L mà chỉ đưa người này về văn phòng công ty mình để bàn việc trả nợ (tiền thắng lô, đề).

Đồng thời, đối với tội “Cướp tài sản” mà Nguyễn Văn Qúy bị truy tố, luật sư đề nghị xem xét lại một cách khách quan. Cần xác định rõ vào thời điểm phạm tội L.T.K.L có tài sản gì để Nguyễn Văn Qúy cướp, và Qúy đã cướp được tài sản gì của L.T.K.L.

“Sắp tới, tòa sẽ tiếp tục mở phiên xét xử liên quan đến vụ án của con tôi. Tôi đề nghị HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án, nhìn nhận những vẫn đề thật khách quan, thấu tình đạt lý, xét xử công bằng, nghiêm minh, không để bỏ lọt tội phạm, oan sai…”, ông Đạo chia sẻ.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus