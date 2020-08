Giám đốc Công an Nghệ An Võ Trọng Hải được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Sáng 13/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo quyết định số 2299 - QĐNS/TW ngày 12/8/2020, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trên cương vị công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần rất quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để giúp tỉnh yên tâm phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Trọng Hải cho biết, đây là vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Ông hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng hết mình cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo để Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.

Trước đó, theo Quyết định số 5568 /QĐ-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1/7/2020.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968 ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm làm làm Giám đốc Công an Nghệ An, ông Võ Trọng Hải từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh....

Ông Võ Trọng Hải được biết đến là "khắc tinh" của tội phạm buôn ma túy ở khu vực biên giới Hà Tĩnh. Thời gian làm lãnh đạo Biên phòng, ông chỉ huy các chuyên án lớn, bắt nhiều vụ vận chuyển hàng tấn ma túy qua Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

