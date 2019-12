Giải mã bí ẩn nữ MC đám cưới xinh đẹp bị sát hại phi tang xác

Nữ MC xinh đẹp bất ngờ “mất tích”

Không thấy chị Hồ Thị Kim T., SN 1986, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trở về nhà sau nhiều ngày đi phục vụ MC cho một tiệc cưới ở tỉnh An Giang, người thân của chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Việc chị T. “mất tích” bí ẩn khiến người thân của chị đứng ngồi không yên. Còn người dân địa phương thì xôn xao với nhiều suy đoán không đúng sự thật.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân T..

Qua điều tra, xác minh ban đầu được biết, khoảng 19h ngày 26/11/2018, chị T. điều khiển xe máy tay ga mang biển kiểm soát 62L1–179.xx từ nhà trọ ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến nhà một người dân tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang làm MC đám cưới.

Đến 22h cùng ngày, chị T. ra về nghỉ ngơi, để tiếp tục làm MC vào buổi tiệc sáng hôm sau. Tuy nhiên, đến 8h sáng hôm sau (ngày 27/11/2018), mọi người không thấy chị T. quay lại để phục vụ đám cưới nên điện thoại thì không liên lạc được.

Ngày 28/11/2018, người nhà đến Công an xã Vĩnh Lợi trình báo về việc chị T. bị mất tích.

Việc tìm kiếm chị T. chưa mang lại kết quả nên 2 ngày sau (30/11/2018), chồng chị T. là anh Bùi Văn D. đến khu vực đám cưới tìm vợ. Đi tìm xung quanh, anh D. phát hiện bộ quần áo của vợ nằm trong đám sậy, cách đám cưới khoảng 100m.

Ngay sau đó, Công an huyện Châu Thành cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành công tác khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng.

Qua khám nghiệm, và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng nhận định có dấu hiệu tội phạm mà người trực tiếp liên quan là Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí, SN 1998, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) nên tổ chức truy tìm.

Rùng mình lời khai của kẻ thủ ác

Biết không lọt lưới pháp luật, ngày 2/12/2018, đối tượng Nguyễn Minh Thanh đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận về việc giết chị T..

Tại cơ quan công an, Thanh khai, tối hôm dự tiệc cưới, Thanh có gặp và nhiều lần mời chị T. là người dẫn chương trình tại đám cưới uống bia, để làm quen và xin số điện thoại.

Với tội ác gây ra, Thanh phải trả giá bằng án tử.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, thấy T. lấy xe đi về, Thanh nảy sinh ý định quan hệ tình dục, nên đi theo và rủ T. ra phần đất trống gần khu vực đám cưới để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục, nhưng T. không đồng ý thì hai bên xảy ra tranh cãi. Tức giận việc bị T. dùng những lời lẽ được cho là xúc phạm mình, Thanh dùng tay trái đánh và dìm T. cho đến chết.

Sau khi kéo xác T. dọc mương nước một đoạn, Thanh cởi hết quần áo nạn nhân ném vào đám sậy cạnh mương nước, rồi đẩy thi thể lên bờ ruộng.

Thanh tiếp tục kéo nạn nhân đến để tại khu đất ruộng bỏ trống và quay lại lấy điện thoại của nạn nhân bị rơi, bỏ vào túi quần.

Để phi tang chứng cứ, Thanh nhặt các vật dụng đánh rơi, rồi dùng tay móc đất định chôn nạn nhân nhưng không được. Thanh tiếp tục vác thi thể T. đến bỏ xuống ao nước phía sau nhà người quen để giấu.

Đến sáng hôm sau (27/11/2018), Thanh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy hiệu Nouvo BKS 62L1-179.xx của T. (bên trong cốp xe có 1 túi xách; khoảng 200.000đ và các giấy tờ liên quan), điều khiển đến thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang bán được 3,5 triệu đồng.

Thanh quay về, lấy một bao nilon đem ra ao nước trùm vào người T. rồi dùng 1 tấm bê tông đè lên trên và dùng cây chèn giữ tấm bê tông lại cho chắc chắn.

Sau đó, Thanh cùng vợ quay lại tỉnh Bình Dương để tiếp tục làm việc, nhưng không cho vợ biết sự việc đã giết nữ MC phục vụ đám cưới.

Đến ngày 2/12/2018, biết tin công an đang truy tìm, Thanh quay trở về mua lại chiếc xe của Toàn rồi điều khiển đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kết hợp Công an huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tìm thấy thi thể T. dưới mương nước sau nhà của Thanh, đồng thời thu giữ điện thoại của nạn nhân tại nhà Thanh.

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Đền tội Ngày 16/4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thanh mức án tử hình về tội Giết người và 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng mức hình phạt đối với Thanh phải nhận là tử hình. Ngoài bản án nêu trên, HĐXX còn buộc Thanh có trách nhiệm bồi thường số tiền gần 140 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại và cấp dưỡng nuôi con bị hại hơn 1,3 triệu đồng/tháng đến tuổi trưởng thành.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin