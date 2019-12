Diễn biến gây sốc vụ phát hiện người phụ nữ bị giết dìm dưới ao nước, hai chân bị trói

Đình chỉ vụ án do thủ phạm đã chết Như vậy, sau 2 tuần điều tra, cơ quan CSĐT Công an Trà Vinh đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ giết người. Căn cứ vào kết luận điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định, Thái Thành Được chính là người đã giết vợ. Tuy nhiên, thủ phạm đã tử vong nên Công an Trà Vinh đã đình chỉ vụ án.