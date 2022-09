Giải bài toán thiếu giáo viên ở Nghệ An

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các môn năng khiếu như Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học và Tiếng Anh để bố trí lớp học theo quy định tối thiểu và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đã linh hoạt cách bố trí giáo viên đứng lớp để đảm bảo chương trình.

Tại huyện Diễn Châu cũng thiếu trầm trọng giáo viên Tiểu học và phải cần 300 giáo viên nữa mới đảm bảo tỷ lệ 1,3 giáo viên/lớp. Hiện nay, huyện phải mở rộng phạm vi tuyển dụng giáo viên cả nước chứ không giới hạn trong huyện hay trong tỉnh, miễn là đảm bảo điều kiện về bằng cấp, chuyên môn đào tạo theo quy định. Số thiếu còn lại, huyện cũng đã trích ngân sách để hỗ trợ các nhà trường chi trả thêm cho giáo viên thỉnh giảng.



Thích ứng để bảo đảm việc dạy và học



Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Nghệ An đã phải tăng sĩ số học sinh/lớp, tối đa theo các quy định, thậm chí ở vùng đồng bằng, thành phố vượt trần tối đa theo quy định.



Bên cạnh đó, ngành Giáo dục tích cực rà soát, sắp xếp trường lớp, dồn dịch các điểm trường để “tiết kiệm” giáo viên. Với phương châm “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, ngành cũng đã thực hiện ký hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp giáo dục tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao.



Với những môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường đã điều động các giáo viên thừa thiếu cục bộ đi học văn bằng 2, hoặc đi học chương trình quy định của Bộ để đi dạy Tin học hoặc các môn Khoa học tự nhiên...



Năm học này, việc triển khai chương trình mới được áp dụng với lớp 10 và có tình trạng nhiều trường học không tổ chức được các môn tự chọn nghệ thuật như Mỹ thuật, Âm nhạc. Trước thực trạng trên, ngành Giáo dục chỉ đạo các trường, với các môn nghệ thuật của học sinh lớp 10 các nhà trường có thể ký hợp đồng với các giáo viên Trung học Cơ sở lên dạy Trung học Phổ thông hoặc có thể mời giáo viên các trường cao đẳng, nghệ thuật về đứng lớp. Về lâu dài, ngành sẽ tuyển thêm biên chế cho các môn học này các giáo viên mới có thể yên tâm công tác. Ngoài ra, mỗi giáo viên nghệ thuật căn cứ vào số tiết có thể dạy liên trường để "tiết kiệm" biên chế.



Tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với đó, Đề án cũng đề cập đến việc đào tạo “đặt hàng” sinh viên sư phạm.



Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Trong những năm tới, tỉnh dự kiến sẽ đào tạo 1.000 sinh viên (đặt hàng đào tạo giáo viên các môn khó tuyển (Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật) cho các địa phương miền núi khó tuyển dụng. Tuy nhiên, để Đề án triển khai hiệu quả, ngoài cơ chế, tỉnh cần bổ sung đủ biên chế cho ngành Giáo dục, trên cơ sở đó mới thực hiện được việc đặt hàng sinh viên”.



Về vấn đề thiếu giáo viên, ông Ngô Tất Tiềm, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ Nghệ An thông tin thêm: Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh làm việc trực tiếp và có các văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị bổ sung biên chế cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Trong lúc chờ bổ sung của Trung ương, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh giao số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu cho UBND các huyện, thành phố, thị xã để có giáo viên đứng lớp.



Với chỉ tiêu biên chế mà Bộ Nội vụ mới bổ sung cho tỉnh Nghệ An, hiện Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ 2.820 giáo viên cho ngành Giáo dục.



Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị (dự kiến trong tháng 10 năm 2022) và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non "hợp đồng 06, 09" (theo Nghị định số 06/2018/NĐ/CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV) và những giáo viên giảng dạy các môn thiếu theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Tác giả: Bích Huệ (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức