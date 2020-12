Gia đình ông Trịnh Minh Tấn đặt hy vọng vào Phiên họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An lần thứ 17

Trong 3 ngày, từ ngày 11/12 đến ngày 13/12/2020 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII. Trong phiên họp thứ 2 vào ngày 12/12, nhiều vấn đề nóng như có hay không chuyện thủy điện xả lũ gây ngập úng? Vấn đề về đất đai, quy hoạch nhà ở đô thị, đất tái định cư các dự án thủy điện,…cũng như vấn đề về an ninh, kinh tế tỉnh Nghệ An được các đại biểu hết sức quan tâm. Nghị trường phiên họp hết sức nóng vào phiên chất vấn trong ngày 12/12.

Ngoài những chuyện "đại sự" của tỉnh, thông qua đường dây nóng của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, chuyển tải các ý kiến từ cử tri trên khắp tỉnh nhà, gia đình ông Trịnh Minh Tấn cũng đã đặt câu hỏi đối với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Viện Trưởng viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An và Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thông qua Phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trịnh Minh Tấn (phường Trường Thi, TP Vinh) mong muốn được trả lời cụ thể về đơn thư khiếu nại, tố cáo mà gia đình ông đã gửi Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh cũng như Giám đốc công an tỉnh Nghệ An.

Ông Tấn cho rằng, đơn thử gửi đã tới lần 2, lần 3 nhưng đã nhiều tháng trôi qua vẫn không nhận được phúc đáp, xử lý. Ông Tấn mong muốn câu chuyện của gia đình ông sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An quan tâm. Cũng như nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An để sự việc sớm được làm sáng tỏ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu, đánh giá, trả lời câu hỏi của Đại biểu về dự án Vinh - Cửa Lò vì sao chậm mãi không thông đường.

Trước đó, vào tháng 1/2020, gia đình ông Tấn có đơn tố giác tội phạm đối với ông Nguyễn Văn U (Hưng Lợi, Hưng Nguyên) về hành vi tổ chức một nhóm đối tượng tự ý xông vào nhà đòi nợ trái pháp luật, đánh người và gây rối trật tự công cộng. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ gia đình ông Tấn, CA TP Vinh đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Đến tháng 5/2020, gia đình ông Tấn nhận được kết luận điều tra từ CA TP Vinh thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự mà gia đình ông có đơn yêu cầu. Cho rằng CA TP Vinh không khởi tố vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng đã có hành vi làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng gia đình ông là không đúng. Cũng như những nội dung khiếu nại, tố cáo điều tra viên mà gia đình ông gửi lên trưởng CA TP Vinh mà không được xử lý nên gia đình ông Tấn tiếp tục gửi đơn lên Giám đốc CA tỉnh để mong vụ việc tiếp tục được xem xét khách quan, đúng pháp luật.

Hi vọng, thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An trong phiên kỳ họp lần này, câu chuyện tố cáo của gia đình ông Trịnh Minh Tấn sẽ được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An quan tâm, có sự giám sát chặt chẽ, sự chỉ đạo vào cuộc xử lý dứt điểm từ những người có trách nhiệm.

