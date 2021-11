Gấp rút hoàn thành các công trình chống ngập ở TP Vinh

“Hễ mưa là ngập” là cụm từ khá quen thuộc với người dân sống ở đô thị loại I tại TP Vinh (Nghệ An). Sau nhiều năm, người dân nơi đây vẫn phải trải qua những trận ngập kinh hoàng.

Điển hình là trận ngập ngày 15 - 16/10/2019. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, nhiều tuyến đường lớn chìm trong biển nước. Có nơi nước ngập sâu tới gần 2m, giao thông ách tắc và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Sau đúng 1 năm, tháng 10/2020, TP Vinh lại tiếp tục "thất thủ", khắp nơi chìm trong biển nước. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động để hỗ trợ người dân.

Chỉnh trang đô thị kết hợp thay thế hệ thống cống ngầm ở đường Hồ Tùng Mậu

Ông Đặng Hiếu Lam – Phó Phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến thành phố dễ bị ngập khi trời mưa to. Thứ nhất, do tốc độ hóa đô thị nhanh, nhiều diện tích mặt đất bị bê tông hóa nên lượng nước ngấm và thoát tự nhiên bị giảm đi. Thứ 2, do ý thức người dân, cộng với rác thải, lá cây… làm lấp các miệng hố thu nước gây tắc nghẽn kênh, mương, đường ống thoát nước. Thứ 3, hệ thống thoát nước đã được đầu tư xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp.

Theo ông Lam, năm 2021, TP Vinh có 17 dự án chống úng ngập cấp bách. Đến thời điểm này, đa số các dự án đã hoàn thành trên 80% khối lượng, số ít dự án còn lại tiến độ mới 40 - 50% thành phố đang tiếp tục đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ. Năm nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn thành phố phải giãn cách xã hội khiến tiến độ bị chậm lại.

Công nhân thi công mái kè điều hòa, trạm bơm số 3 phường Bến Thủy, TP Vinh

“Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị thi công phải chạy đua với thời gian, thậm chí bố trí “3 tại chỗ”. Ngay sau khi thành phố hết giãn cách xã hội, một số đơn vị tổ chức test COVID-19 để đưa người lao động vào làm việc; cố gắng đưa các hạng mục cơ bản vào vận hành đảm bảo yêu cầu chống ngập úng năm nay”, ông Lam nói.

Những ngày qua, TP Vinh có mưa kéo dài suốt ngày đêm. Tuy nhiên, các tuyến phố từng “hễ mưa là ngập” nay khô ráo. Công nhân môi trường có mặt ở hầu hết các con đường, khơi thông các miệng cống thoát nước, giúp nước rút nhanh.

Tại đường Nguyễn Tài, gần Cầu Nại - một trong những “điểm nóng” về tình trạng ngập úng trên địa bàn TP Vinh hiện khô ráo, không còn tình trạng ngập lụt như các năm trước.

Nạo vét cống và làm hố thu cửa phai ở công viên trung tâm

Ông Hoàng Hồng Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho hay: “Hiện mực nước sông, các ao hồ thấp nên nước tiêu thoát nhanh. Ngoài ra, tuyến mương huyết mạch số 2 từ cầu Thông đến đường Đốc Thiết đã được nạo vét, đấu nối bổ sung hố thu chống ngập nước cục bộ. Ngoài ra, các công trình chống ngập úng trên thành phố được triển khai với tiến độ khoảng 60%, góp phần giảm ngập úng”.

Tuyến đường Nguyễn Tài - một trong những “điểm nóng” về tình trạng ngập úng trên địa bàn TP Vinh hiện khô ráo sau nhiều ngày mưa kéo dài.

Mới đây, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII vừa thông qua chủ trương thực hiện Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh, tỉnh Nghệ An”. Mục tiêu phát triển dự án là giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP Vinh

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.514 tỷ đồng, tương đương 195 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới là 130 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 65 triệu USD. Dự án được chia thành 4 hợp phần. Thời gian thực hiện trong 6 năm (2022 - 2027).

