Gần 70 tỷ đồng xây cầu Sông Giăng mới sau vụ tai nạn làm 5 người chết

Cầu treo Sông Giăng sẽ được thay thế bằng cầu cứng

Trả lời đề nghị của UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) về dựng cầu cứng Sông Giăng, Tổng cục Đường bộ VN cho biết đã trình Bộ GTVT quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới thay thế cầu yếu trên một số tuyến quốc lộ.

Trong đó, Tổng cục Đường bộ VN đã đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu treo Sông Giăng tại vị trí hiện tại với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 68 tỷ đồng.

Tại tờ trình gửi Tổng cục Đường bộ VN đề nghị xây dựng cầu cứng Sông Giăng, UBND huyện Thanh Chương cho biết, cầu treo Sông Giăng tại Km105+900 trên QL46 được khởi công năm 1985 và đưa vào sử dụng năm 1987, bề rộng mặt cầu là 4m, chiều dài 120m. Qua quá trình khai thác sử dụng, cầu treo Sông Giăng xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua cầu. Đặc biệt, ngày 4/10 vừa qua, trên cầu treo Sông Giăng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 5 người.

Cũng theo UBND huyện Thanh Chương, nhu cầu giao thông và vận chuyển hàng hóa qua cầu treo Sông Giăng ngày càng lớn, nhưng do cầu yếu nên các xe có tải trọng lớn không thể qua cầu gây khó khăn cho người dân địa phương, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

Để đảm bảo nhu cầu giao thông vận tải và ATGT qua cầu treo Sông Giăng cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Thanh Chương đề nghị sớm đầu tư xây dựng cầu cứng Sông Giăng trên tuyến QL46C.

Trước đó, vào khoảng 19h40' tối ngày 4/10/2020, trên QL46C, tại vị trí cầu Sông Giăng, Thanh Chương, Nghệ An, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A - 93.553 do Nguyễn Thế Tuấn, điều khiển chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe mô tô Honda AirBlade BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn SN 1992 trú tại xóm Liên Khai xã Thanh Liên. Hậu quả, xe ô tô rơi xuống sông Giăng, 3 người ngồi trên ô tô và 2 người đi xe máy tử vong.

Tác giả: Trần Duy

Nguồn tin: Báo Giao thông