Gã thợ hàn vận chuyển ma túy nuôi nhân tình

Vết trượt dài của gã thợ hàn

Đặng Văn Liêm, sinh năm 1976, cư trú ấp An Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, là thợ hàn. Sáng sớm đi làm, chiều Liêm lại về gia đình, sau nhiều năm làm ăn dành dụm được một khoản tiền. Năm 2006, Liêm được cha mẹ cưới vợ và sinh được 4 người con. Gia đình nhỏ của Liêm luôn đầy ắp tiếng cười đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên cuộc sống gia đình hạnh phúc của Liêm chẳng được bao lâu thì Liêm lại nảy sinh tình cảm “ngoài luồng” với một cô gái là tiếp viên của một khu du lịch thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Với tiền công của một anh thợ hàn, dĩ nhiên Liêm không thể lo chu toàn cho gia đình và tình nhân của mình.

Để có tiền chu cấp cho tình nhân, thông qua một người bạn khoảng cuối năm 2019, Liêm đã nhận lời vận chuyển cần sa cho đối tượng “Sáu C” cũng là người tại địa phương, mỗi tháng Liêm vận chuyển cần sa theo yêu cầu của “Sáu C” từ 2 – 3 lần, mỗi lần từ 05 – 10kg, Liêm được “Sáu C” trả công 600.000đồng/1kg.

Mỗi khi có “mối” mua cần sa, “Sáu C” sẽ chỉ đạo Liêm đi lên biên giới huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để nhận cần sa từ các “đầu nậu” mà “Sáu C” đã liên lạc trước. Nhận cần sa xong, Liêm sẽ đón xe đò đi lên TP Hồ Chí Minh và giao cho “đối tác” của “Sáu C” tại khu vực đầu đường cao tốc Trung Lương – TP Hồ Chí Minh (chợ Đệm thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Giao hàng xong, Liêm bắt xe khách quay về lại nhà.

Nguồn thu nhập từ việc vận chuyển cần sa thuê của Liêm mỗi chuyến từ 3.000.000 – 6.000.000 đồng. So với cái nghề thợ hàn có thu nhập 300.000 đồng/ ngày thì đây là khoản thu nhập quá “hấp dẫn” với Liêm. Có tiền, Liêm có điều kiện mua sắm xe mô tô và chu cấp cho tình nhân hào phóng hơn. Nhưng không lâu sau đó, giữa Liêm và “Sáu C” xảy ra mâu thuẫn nên Liêm không vận chuyển cần sa cho “Sáu C” nữa. Lúc này, Liêm lại trở về nhà với cái nghề của anh thợ hàn.

Chiếc xe máy được Liêm ngụy trang để chở cần sa đến các địa điểm giao hàng.

“Ăn quen, nhịn không quen”, để tiếp tục kiếm tiền chu cấp cho tình nhân duy trì tình cảm, đến tháng 2/2020, thông qua một người bạn, Liêm được giới thiệu cho một đối tượng chuyên hoạt động mua bán cần sa tên là “Ba B” nhà ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Lợi dụng mánh khóe từ tay nghề thợ hàn của mình, Liêm đã ngụy trang bằng cách hàn một khung sắt gắn vào xe mô tô có hình dạng giống như người đi bỏ mối rau, cải để qua mắt các lực lượng chức năng. Thủ đoạn này đã giúp Liêm nhiều lần vận chuyển cần sa trót lọt từ huyện Tịnh Biên về Long Xuyên cho “Ba B”, với số lượng cũng từ 05 – 15kg để hưởng tiền công 600.000đồng/1kg.

Sau nhiều tháng “làm ăn” với “Ba B”, Liêm phát hiện “Ba B” trả tiền công vận chuyển cần sa cho mình thấp hơn so với một người dân tộc Khmer tên là “Chau N” cũng ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang . Vì vậy, từ tháng 08/2020 Liêm đặt vấn đề muốn vận chuyển trực tiếp cho “Chau N” để hưởng tiền công 700.000đồng/1kg.

Cứ cách một tuần, nếu có người đặt mua cần sa, “Chau N” sẽ sang Campuchia mua về Việt Nam và điện thoại cho Liêm vận chuyển đến khu vực ngã ba Lộ tẻ Cần Thơ – Rạch Giá sẽ có người nhận, mỗi lần vận chuyển từ 05 – 15kg cần sa, hưởng tiền công từ 3.500.000 – 10.500.000 đồng để tiêu xài và cung cấp cho tình nhân.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên xe của Liêm bỏ lại hiện trường.

“Chơi dao, có ngày đứt tay”.

Vào khoảng 5h20 phút ngày 31/12/2020, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang phát hiện người đàn ông điều khiển môtô biển kiểm soát 65H1-341.66, phía sau chở nhiều giỏ đệm chạy tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, nên lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành truy đuổi.

Khi đến khu vực cầu Bắc Cây Sung, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang lợi dụng trời tối, đối tượng bất ngờ quăng xe bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong 2 giỏ đệm trên xe có 4 bọc nylon màu đen chứa gần16kg cần sa tươi, nên lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ.

Với quyết tâm bắt giữ đối tượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Châu Phú khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng có liên quan. Qua xác minh nguồn gốc xe mô tô biển kiểm soát 65H1-241.66 được bán lại qua nhiều người trên địa bàn TP Cần Thơ và Liêm là người cuối cùng mua chiếc xe này. Nhanh chóng, Liêm được mời lên cơ quan Công an làm việc.

Đối tượng Đặng Văn Liêm tại cơ quan điều tra.

Lúc đầu Liêm quanh co, không thừa nhận có mua chiếc xe mô tô trên sử dụng và trong ngày cũng không đi đâu, nhưng với những chứng cứ thu thập được, nhất là vết hằn trên cổ tay mà trong lúc giằng co với một đồng chí trong Tổ công tác để lại, Đặng Văn Liêm đã phải cúi đầu nhận tội.

Khi công bố lệnh giữ khẩn cấp, Liêm bật khóc như một đứa trẻ, kể lể về hoàn cảnh gia đình, nỗi ân hận của một người làm chồng và làm cha… không lo lắng gì được cho gia đình. Liêm nói: “Nếu có một phép mầu nào đó, thì Liêm cầu mong cho Liêm được làm một người con, một người chồng và một người cha tốt như trước đây” để Liêm chuộc lại những lỗi lầm đối với gia đình.

Sau khi hoàn thành các thủ tục tố tụng theo quy định và di lý đối tượng Đặng Văn Liêm ra xe về An Giang để tiếp tục điều tra, trời bắt đầu se lạnh, hai bên đường và nhà dân đều trang trí đèn, hoa lộng lẫy, dòng người đông đúc và náo nhiệt hơn như báo hiệu cho một mùa xuân đang đến. Nhìn thấy nhiều người chở vợ, con đi dạo phố, bất chợt một trong các trinh sát cất giọng “Ước gì lúc này có ở nhà để được chở vợ, con đi chơi đón năm mới!!!”.

Mong ước đó, cũng là tâm trạng chung của những người lính đã gắn bó với nghề trinh sát bấy lâu nay. "Đối với chúng tôi, việc vắng nhà, bữa cơm bên gia đình không trọn vẹn hay phải đi công tác nhiều ngày là chuyện thường xảy ra, nhưng để nghĩ đến việc cùng với đồng đội loại dần “cái chết trắng” ra khỏi đời sống xã hội, chúng tôi như rũ bỏ bao nhiêu nỗi mệt nhọc, dâng lên niềm vinh dự, tự hào chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân".

Về đến An Giang, cũng là thời khắc giao thừa chào đón năm mới dương lịch 2021 đã điểm, vậy là một năm mới nữa, các trinh sát đã lỗi hẹn với gia đình và người thân. Nhưng, chắc hẳn trong lòng của các anh vẫn thấy mùa xuân ngập tràn hạnh phúc vì đã hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Ngành và Nhân dân tin yêu giao phó.

Tác giả: Trần Tú - Chí Thiện

Nguồn tin: phapluatplus.vn