Gạ bé gái ra sau bếp "chơi trốn tìm" rồi giở trò đồi bại

Trước đó, ngày 17/4, Công an xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện, bắt quả tang Ninh Văn Thịnh có hành vi hiếp dâm bé gái M, SN 2017, người trong xã. Công an xã đã tiến hành bắt người phạm tội và bàn giao vụ việc cho Công an huyện.

Đối tượng Ninh Văn Thịnh.

Thực nghiệm hiện trường đối tượng Ninh Văn Thịnh thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 5 tuổi.

Qua điều tra, khoảng 21h30’, ngày 17/4, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà của cháu M, đối tượng Ninh Văn Thịnh đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu M. Để thực hiện ý đồ của mình, Thịnh đã rủ cháu M ra sau bếp chơi và thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi đang thực hiện thì bị mẹ của nạn nhân phát hiện và hô hoán người nhà đến bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Ninh Văn Thịnh đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Thơ - Lệ Quyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân