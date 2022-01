Ford Bronco Raptor 2022 ra mắt

Ford Bronco Raptor được phát triển trên nền tảng khung gầm nâng cấp với hệ thống treo có hành trình dài hơn giúp tăng cường khoảng sáng gầm xe. Dù mang đến khả năng off-road vượt trội nhưng Bronco Raptor vẫn giữ lại các tính năng và trang bị như phiên bản thông thường nhằm đảm bảo độ tiện nghi khi vận hành hàng ngày.

Ford Bronco Raptor sử dụng động cơ tăng áp kép EcoBoost V6 3.0L cho công suất tối đa dự kiến là 400 mã lực - Ford chưa công bố chính xác sức mạnh của phiên bản mới này. Theo đó, ngoài khối động cơ mới lớn hơn và mạnh mẽ hơn, hệ thống hút, làm mát và xả của phiên bản Raptor cũng được nâng cấp triệt để.

Ford Bronco Raptor 2022

Ford Bronco Raptor có duy nhất một tùy chọn hộp số tự động 10 cấp, cho phép người lái chuyển sang chế độ hộp số sàn với một lẫy chuyển số nằm phía sau vô lăng. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với chế độ lái Baja cải tiến nhằm giảm độ trễ và tăng cường khả năng điều chỉnh linh hoạt hơn khi off-road.

Để cải thiện khả năng chạy off-road, Ford Bronco Raptor 2022 có hệ thống kiểm soát địa hình G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) Terrain Management System với 7 chế độ tùy chọn. Trong đó, có chế độ Baja để xe chạy tốc độ cao trên sa mạc.

So với các phiên bản Bronco khác, Raptor rộng hơn 250mm, cao hơn 76mm cùng khoảng sáng gầm tiêu chuẩn đạt 333mm. Ngoài ra, hệ thống treo trước/sau của Ford Bronco Raptor có hành trình tăng lần lượt 60% và 40%.

Các trang bị khác trên xe bao gồm: bộ mâm 17 inch đi kèm lốp địa hình BFGoodrich K02, vòm bánh mở rộng sơn đen, nắp capo và lưới tản nhiệt Raptor, cản trước Ford Performance có đèn sương mù LED tích hợp tời kéo, phối màu cam sáng nổi bật, đèn chạy ban ngày màu hổ phách tích hợp đèn báo rẽ,...

Nội thất của Ford Bronco Raptor 2022

Nội thất Bronco Raptor nổi bật với màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch. Trong khi đó, gói Lux Package, bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, là trang bị tùy chọn của xe.

Tại thị trường Mỹ, Ford Bronco Raptor có giá bán khởi điểm từ 69.995 USD (khoảng 1,59 tỷ đồng). Giống như các phiên bản khác, Bronco Raptor còn cung cấp nhiều gói trang bị và phụ kiện tùy chọn nhưng Ford hiện chưa công bố chi tiết.

