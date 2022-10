Everwin dự kiến đầu tư 400 triệu USD vào KCN VSIP Nghệ An

Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi công dự án 200 triệu USD ở KCN VSIP Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Sáng nay (20/10), công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam làm lễ khởi công xây dựng dự án cấu kiện điện tử có tổng mức đầu tư 200 triệu USD tại KCN VSIP Nghệ An. Đây là một trong những dự án FDI lớn nhất được tỉnh Nghệ An thu hút trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Wong Mannon Man - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam chia sẻ, thời tiết không thể ngăn cản được ý chí và lòng quyết tâm của Everwin. "Hôm nay thực sự là một ngày tốt lành! Chúng tôi đã nhanh chóng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ Ban Quản Lý Khu kinh tế Đông Nam vào ngày 6/1/2021 dưới sự hỗ trợ của ông Nguyễn Đức Trung chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, thật không may, dịch Covid-19 đã ít nhiều làm chậm tiến độ xây dựng thực hiện dự án của chúng tôi, nhưng điều đó không làm chúng tôi chùn bước. Thật may mắn, với sự động viên và hỗ trợ không ngừng từ các cơ quan ban ngành và công ty TNHH VSIP Nghệ An, chúng tôi đã làm được", ông Wong Mannon Man nói.

Everwin Precision là một doanh nghiệp có quy mô lớn tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu ,phát triển, sản xuất và kinh doanh các bộ phận thiết bị đầu cuối thông minh, các bộ phận xe năng lượng mới, robot công nghiệp và thiết bị tích hợp tự động hóa. Hiện tại có hơn 30.000 nhân viên làm việc trong các nhà máy của Everwin trên toàn thế giới và doanh thu năm 2021 đã vượt quá 1,5 tỷ USD, ông Wong Mannon Man thông tin và cho biết, Everwin Precision có kế hoạch đầu tư khoảng 400 triệu USD theo từng giai đoan vào Nhà máy Sản xuất Công nghệ Thông minh tại KCN VSIP Nghệ An với tổng diện tích đất công nghiệp 40ha và 2,8ha đất ký túc xá.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, dự án "Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precion Việt Nam" tại KCN VSIP Nghệ An được Ban Quản lý KKT Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 6/1/2021, với quy mô diện tích hơn 43 ha.

Đây là dự án chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng khác với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 200 triệu USD, công suất thiết kế 270 triệu sản phẩm/năm; Dự kiến tháng 9/2023 dự án sẽ đi vào hoạt động và sử dụng khoảng 8.000 lao động vào năm 2025, trong đó bắt đầu tuyển dụng và sử dụng khoảng 2.000 lao động vào năm 2023; đặc biệt dự án có Khu lưu trú cho khoảng 12.400 chuyên gia và người lao động với đầy đủ các công trình tiện ích.

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Văn Dũng

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Dự án được triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để xây dựng trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, sản xuất, nhất là hoạt động đầu tư của các Dự án FDI. Song, Nhà đầu tư đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua làn sóng đại dịch, hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định để tổ chức lễ Khởi công xây dựng Dự án tại tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Điều đó một lần nữa khẳng định sự tin tưởng, nỗ lực và quyết tâm cao của Everwin Precion HongKong Company Limitted khi đầu tư tại Nghệ An.

"Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, khi giai đoạn I của Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo động lực để Everwin Precion HongKong Company Limitted tiếp tục mở rộng, đầu tư dự án giai đoạn tiếp theo, cũng như thu hút thêm nhiều Nhà đầu tư khác quan tâm, đầu tư tại tỉnh Nghệ An; mang lại những lợi ích thiết thực và hiệu quả cho chính các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả cao, góp phần tạo điều kiện và động lực quan trọng cho tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững", ông Nguyễn Đức Trung nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Dũng

"Tôi ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực, kết quả của Công ty TNHH VSIP Nghệ An đạt được trong quá trình triển khai đầu tư dự án KCN VSIP Nghệ An và thu hút đầu tư các dự án thứ cấp trong thời gian qua. Đây là một trong những KCN có cơ sở hạ tầng tốt nhất ở tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh Bắc Miền Trung và hiện là điểm đến đầu tư hấp dẫn, tin cậy của một số Tập đoàn lớn trên thế giới, như: Tập đoàn điện tử Luxshare ICT (Trung Quốc), may mặc Matsuoka (Nhật Bản), Sangwoo (Hàn Quốc)…", ông Nguyễn Đức Trung nói thêm.

Thông qua sự kiện này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục hỗ trợ Everwin Precion HongKong Company Limitted và các dự án liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án trong KCN VSIP.

Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ cả hạ tầng KCN và khu đô thị, bảo đảm chất lượng, phục vụ hiệu quả cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài và hướng tới xây dựng một KCN sạch, có tiêu chuẩn môi trường và công nghệ sản xuất tiên tiến, trở thành một trong những mô hình KCN điển hình trên cả nước.

Xác định Everwin Precion HongKong Company Limitted cùng các Tập đoàn sản xuất điện tử, công nghệ thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An là những nhà đầu tư chiến lược; thời gian tới, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi và tin cậy cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Nhà đầu tư chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công ty TNHH VSIP Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên và các ngành liên quan để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn