Em họ Công Phượng lập cú đúp, 'gánh' đội bóng vào tứ kết giải trẻ

Chiều qua, ngày 30/3, U19 Học viện Nutifood vừa có màn so tài với U19 Bình Dương ở lượt trận cuối bảng C VCK giải U19 Quốc gia 2022. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-1, và chiến thắng thuộc về HLV Guillaume Graechen cùng các học trò ở Học viện Nutifood. Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Graechen không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Nguyễn Quốc Việt - người được triệu tập lên đội U23 Việt Nam tham dự Dubai Cup vừa qua.

Đặc biệt, 2 trong số 3 bàn thắng của thầy trò HLV Graechen được ghi do công của Nguyễn Thái Quốc Cường. Cầu thủ này cũng chính là em họ của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Công Phượng. 2 bàn thắng của Quốc Cường được ghi ở các phút 56 và 68, qua đó giúp U19 Nutifood giành tấm vé vào tứ kết.

Thiếu vắng Quốc Việt, nhưng U19 Học viện Nutifood vẫn có sự toả sáng của Quốc Cường (số 28)

Nguyễn Thái Quốc Cường sinh năm 2004. Cầu thủ gốc Nghệ An trúng tuyển vào khoá IV của học viện HAGL JMG. Và như đã nói anh chính là em họ của Công Phượng, bà nội Quốc Cường chính là em gái của ông nội Công Phượng.

Đối thủ của U19 Nutifood ở tứ kết VCK giải U19 Quốc gia 2022 sẽ là U19 PVF Hưng Yên. Giống như Nutifood, PVF Hưng Yên cũng được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Hy vọng rằng, Nguyễn Thái Quốc Cường sẽ tiếp tục phát huy phong độ thăng hoa ở trận đấu vừa qua để tiếp tục giúp đội bóng của mình tiến sâu hơn nữa. Ở tuổi 18, tương lai phía trước của Quốc Cường là rất xán lạn.

Ở tứ kết, gánh nặng ghi bàn của Quốc Cường sẽ được san sẻ với sự trở lại của Quốc Việt

Trước đó, chia sẻ về VCK giải U19 quốc gia 2022, HLV Guillaume Graechen cho biết: "Hy vọng giải đấu sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng các đội có đủ thành phần với lực lượng tốt nhất để giải diễn ra hấp dẫn hơn. Hy vọng các trận đấu diễn ra suôn sẻ và các đội chơi hết mình, đúng với triết lý đặt ra"

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U19 Thanh Hoá đã có chiến thắng trước U19 Sài Gòn. Như vậy, đứng đầu bảng C VCK giải U19 Quốc gia 2022 là Thanh Hoá (9 điểm). Xếp sau đó lần lượt là Học viện Nutifood (4 điểm), Sài Gòn (2 điểm), Bình Dương (1 điểm). Rõ ràng nhìn vào số điểm của các đọi, thì trận thắng Bình Dương ở lượt đấu cuối có ý nghĩa rất quan trọng vào cơ hội đi tiếp của Học viện Nutifood, vì vậy không quá khi nói Quốc Cường đã 'gánh' toàn đội vào tứ kết.

Đến thời điểm hiện tại, VCK U19 Quốc gia 2022 đã xác định được toàn bộ 4 cặp tứ kết: Viettel vs Sài Gòn, Hà Nội vs HAGL, Thanh Hóa vs SLNA, PVF Hưng Yên vs Học viện Nutifood.

Tác giả: Bảo Phương

Nguồn tin: bongda365.top