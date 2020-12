Đường quan lộ của ông Tất Thành Cang trước ngày bị khởi tố

Theo VOV.VN, cơ quan điều tra Công an TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang (sinh năm 1971, quê Cần Giuộc, Long An), Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TPHCM, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Được biết, việc khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến những hành vi bị cho là vi phạm pháp luật của ông Tất Thành Cang thời điểm ông này giữ cương vị lãnh đạo quan trọng ở bộ máy chính quyền TPHCM.

Theo đó ông Tất Thành Cang đã có những dấu hiệu sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước do Thành ủy TPHCM trực tiếp quản lý.

Từ sự chấp thuận này đã dẫn đến sai phạm tại các công ty, gây thất thoát, thiệt hại lớn cho Nhà nước - VOV thông tin.

Việc khám xét nơi ở, nơi làm việc và các thủ tục tố tụng đối với ông Tất Thành Cang được cơ quan điều tra thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân khác có liên quan đến những sai phạm này.

