Đường nào "rải hoa hồng" cho ái nữ quyền lực nhà Trump hậu Nhà Trắng?

Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner và hai con. (Ảnh: New York Times)

Khi những sự kiện ăn mừng tràn ngập trên khắp đường phố New York sau chiến thắng của ông Joe Biden, một điều có thể thấy rõ là gia đình Tổng thống Donald Trump dường như không còn được chào đón ở đây.

Đối với Tổng thống Trump, người đã chuyển nơi ở tới Florida hồi năm ngoái, đây không phải là mất mát lớn. Nhưng với Ivanka Trump và Jared Kushner, con gái và con rể của ông Trump, những màn ăn mừng đã hé lộ viễn cảnh chờ đợi họ sau khi rời Nhà Trắng.

Khi cuộc sống chính trị ở Washington của Ivanka và Kushner dần khép lại, câu hỏi đặt ra cho cặp đôi quyền lực này là hào quang chính trị có ý nghĩa như thế nào với tên tuổi của họ, đặc biệt tại nơi họ từng sống ở Manhattan, New York.

Trước khi chuyển tới Nhà Trắng, vợ chông Ivanka từng trải nghiệm cuộc sống ở New York. Họ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quan trọng, các buổi trình diễn thời trang, nghệ thuật xa xỉ.

Tuy nhiên bây giờ, họ có thể không còn hứng thú với các sự kiện đó nếu quay lại New York, theo CNN.

Một nhóm phản đối Trump hồi tháng trước đã treo biển quảng cáo nhằm bôi nhọ hình ảnh của Ivanka và chồng cô tại Quảng trường Thời đại ở New York, trong đó nụ cười của họ được đặt cạnh số liệu thống kê về các ca tử vong vì Covid-19 và hình minh họa các túi xác. Khi cặp đôi dọa kiện, nhóm này đã đưa hình ảnh của cả hai lên một chiếc xuống đi vòng quanh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump ở Palm Beach, Florida và trên những chiếc xe tải đi vòng quanh Tháp Trump.

New York không phải nơi duy nhất được xem là nhà của Ivanka Trump và Jared Kushner. Theo một quan chức Cánh Đông Nhà Trắng, mặc dù cặp đôi vẫn chưa tiết lộ về nơi họ dự định sống sau khi rời Nhà Trắng, họ vẫn giữ căn hộ rộng rãi ở Upper East Side, New York.

New York Times dẫn lời hai quan chức tại Bedminster, bang New Jersey cho biết, con gái và con rể Tổng thống Trump đã lên kế hoạch chuyển đến New Jersey sau khi rời Nhà Trắng. Cặp đôi được cho là đã mở rộng cơ ngơi tại New Jersey, thay vì tới New York.

Hai nguồn tin từng làm việc với Ivanka và Kushner tin rằng, cặp đôi này có thể tới bang Florida, đặc biệt là khu vực Palm Beach. Ivanka có nhiều mối quan hệ quen biết tại bang này, cả về chính trị và xã hội.

Ivanka cũng tới Florida ít nhất 5 lần trong những tháng gần đây để tổ chức các sự kiện tranh cử tại các khu vực ủng hộ đảng Cộng hòa. Việc định cư ở Florida không chỉ mang lại cho Ivanka nền tảng để cô có thể nhắm tới một sự nghiệp chính trị trong tương lai, mà còn giúp vợ chồng cô tránh xa New York.

Theo một nguồn tin am hiểu về gia đình Ivanka, Mar-a-Lago không phải lựa chọn định cư lâu dài của vợ chồng cô. Dù Ivanka Trump có một nhà khách riêng ở đó, Mar-a-Lago là ngôi nhà yêu thích của Đệ nhất phu nhân Melania - người được cho là có mối quan hệ lạnh nhạt với con gái riêng của Tổng thống Trump.

Kế hoạch hậu Nhà Trắng

Ivanka ôm hôn Tổng thống Trump tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 1/11. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin tại Nhà Trắng nói rằng nhiều khả năng Ivanka và Kushner sẽ trở lại Manhattan, dù họ không được chào đón ở đây. Cặp đôi có thể sẽ quyết định quay lại công việc kinh doanh của từng gia đình giống như trước khi họ vào Nhà Trắng.

Kushner từng là giám đốc điều hành của Kushner Companies - công ty bất động sản do cha anh Charles Kushner sáng lập. Công ty chủ yếu do gia đình vận hành, một phần bởi gia đình Kushner thích như vậy.

Charles Kushner có thể kỳ vọng con trai quay trở lại với công việc kinh doanh của gia đình. Với các mối quan hệ mà Jared Kushner đã thiết lập trong những năm gần đây với lãnh đạo của các nước Trung Đông giàu có như Ả rập Xê út, anh có thể tận dụng các mối quan hệ này để phát triển công ty gia đình hoặc các dự án kinh doanh khác.

Ivanka cũng từng từ bỏ vị trí tại Tập đoàn Trump sau khi chuyển tới Washington, tuy nhiên cô vẫn giữ cổ phần tại tập đoàn này. Ivanka nhận được các khoản tiền đảm bảo cố định cho một số tài sản của mình, cũng như lãi suất của Khách sạn Trump International ở Washington. Ivanka cho biết cô nhận được khoảng 3,9 triệu USD từ khách sạn này vào năm 2019.

Một số nguồn tin cho biết trong những tháng gần đây, Ivanka đã cân nhắc tương lai chính trị tiềm năng của mình. Điều này có thể ảnh hưởng tới các quyết định của vợ chồng cô sau khi rời Nhà Trắng. Kể từ tháng 8, Ivanka đã tham gia 38 sự kiện ở nhiều bang và tổ chức 9 sự kiện gây quỹ, thu về hơn 35 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Kể từ ngày bầu cử 3/11, vợ chồng Ivanka đều kín tiếng trước công chúng, mặc dù một quan chức Nhà Trắng nói rằng cặp đôi này vẫn làm việc tại Nhà Trắng.

Kushner tham gia vào cuộc chiến pháp lý nhằm phản đối kết quả bầu cử. Trong khi đó, Ivanka cũng đăng đàn trên mạng xã hội Twitter, kêu gọi kiểm đếm các phiếu bầu hợp pháp.

Vòng tròn mối quan hệ xã hội của vợ chồng Ivanka có thể sẽ thay đổi sau khi họ rời Nhà Trắng. Họ có thể sẽ không còn nhận được những lời mời tới dự các sự kiện như trước đây.

Ivanka, 39 tuổi, là trợ lý cấp cao của Tổng thống Trump từ năm 2017. Cô được xem là nhân vật có thể tiếp nối di sản chính trị của cha trong tương lai, nhất là khi gia đình Trump được một bộ phận người dân Mỹ ủng hộ mạnh mẽ.

Trên Facebook những ngày vừa qua xuất hiện một trang có tên gọi "Ivanka tranh cử tổng thống năm 2024". Nhiều người ủng hộ đảng Cộng hòa mong muốn một thành viên trong gia đình Trump sẽ ra tranh cử tổng thống, thách thức ông Biden vào năm 2024 trong trường hợp ông Trump chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm nay. Hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất là Ivanka và anh trai Donald Trump Jr.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí