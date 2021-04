Được hỏi: "Không học thì sau này con làm gì?", bé gái trả lời vỏn vẹn hai chữ khiến dân tình cười không ngậm được miệng

Không phải lúc nào đứa trẻ cũng thích đến trường, nhất là ở lứa tuổi mầm non. Một điều rõ ràng là lý do trẻ thích ở nhà hơn đến lớp vì ở nhà có những "đặc quyền" hấp dẫn hơn (ví dụ như được thoải mái xem hoạt hình, chơi điện tử, thậm chí chơi điện thoại). Hoặc có những giai đoạn, trẻ không hề muốn đến trường vì sợ phải rời xa ông bà bố mẹ.

"Mẹ, con không muốn đi học" là tình cảnh mà ông bố bà mẹ nào cũng đã từng trải qua. Có người dọa nạt, dụ dỗ, phân tích phải trái cho con nghe, nhưng với suy nghĩ thật thà, ngây thơ, cách trả lời của những đứa trẻ trong tình huống này đôi khi khiến phụ huynh xỉu lên xỉu xuống.

Trong clip, cô bé tóc ngắn xinh xắn khi được mẹ hỏi "Con có học không?" vừa trả lời "Hông" vừa nước mắt ngắn dài. Người mẹ hỏi tiếp: "Không học rồi sau này con làm gì?", bé trả lời vô cùng dứt khoát: Bốc c*t! rồi nghẹn ngào khóc lớn hơn khiến ai nấy không nhịn được cười.

Dù "mỏng manh" dễ tổn thương là vậy nhưng cô bé cũng có lập trường vô cùng kiên định. Bằng chứng là tiếp đó khi mẹ lại hỏi, bé vẫn một mực lựa chọn phương án thứ nhất, chứ không đi học.

Người mẹ lại tiếp tục xoáy vào "nỗi đau" của con gái khi tiếp tục hỏi: "Thế sao con lại không học?"; "Không học rồi sau làm gì?"... bé gái lần này trả lời đầy đủ hơn tuy nhiên lựa chọn vẫn trước sau như một.

Clip vỏn vẹn 28 giây nhưng nhận về bão like và bình luận sau khi được chia sẻ. Quả thực gia đình nào có con nhỏ đến tuổi đi học mà chưa trải qua tình cảnh oái ăm này. Dù có dọa cho đi bán vé số, đi ăn xin... thì trong mắt những đứa trẻ, những nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng không bằng... đi học. Với con cái có lập trường "vững như kiềng ba chân" thế này thì bố mẹ đúng là bó tay toàn tập.

Người ta đã buồn mà dân tình còn vào cười ha ha thích thú nữa, giận hết sức!

Tuy nhiên khi rơi vào tình huống này, bố mẹ cần dịu dàng an ủi con, động viên con rằng ở lớp mọi việc đều rất ổn, bố mẹ sẽ đến đón con đúng giờ. Lúc con đi học về, bố mẹ có thể ân cần hỏi chuyện ở lớp của con về các bạn, trò chơi, môn học hay giáo viên của con, không nên hỏi dồn dập mà nên đưa ra câu hỏi rõ ràng để con dễ trả lời và cảm thấy thoải mái.

Hãy cùng con thực hiện "30 phút chuẩn bị chào ngày mới" vào buổi tối ngày hôm trước để tránh được sự vội vàng, căng thẳng vào sáng hôm sau. Đây là những việc bố mẹ nên làm cùng con trong "30 phút chuẩn bị chào ngày mới":

- Hướng dẫn con chọn quần áo, giày dép, mũ… sẽ mặc vào hôm sau.

- Cùng chuẩn bị ba-lô đi học.

- Đặt ba-lô và giày dép ra vị trí ghế ngồi đeo giày của trẻ ở gần cửa.

- Cùng chia sẻ những điều mà con muốn làm ngay sau khi thức dậy.

- Lên ý tưởng cho bữa sáng.

- Hướng dẫn con xem đồng hồ và hẹn giờ thức dậy.

- Chọn một người bạn thú bông sẽ đi ngủ cùng con.

Phương pháp này giúp trẻ tạo thói quen tốt, tránh sự lề mề, chậm chạp. Đồng thời, chuẩn bị trước cũng giúp bố mẹ đỡ vội vã, có thể giữ bình tĩnh và duy trì cảm xúc tích cực vào buổi sáng. Điều này rất có ý nghĩa với trẻ trong suốt một ngày dài chúng học tập ở trường, nó cũng giúp chính các bố mẹ thư giãn và làm việc hiệu quả hơn.

Tác giả: Hiểu Đan

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc