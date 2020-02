Du khách Thái Lan bị đánh

Theo phản ánh của một tài khoản mạng xã hội từ Thái Lan, sự việc xảy ra khoảng 11h ngày 11/2 tại khu vực hồ Vô Cực trong khu du lịch Đường hầm điêu khắc, thuộc Công ty CP Sao Đà Lạt. Khi đó, đoàn du khách Thái Lan đang xếp hàng ở lối vào để chụp hình, hai du khách Việt Nam (một nam, một nữ) ở khu vực lối ra (đối diện) lấn vào chụp hình trước.

Nữ du khách người Việt (áo đỏ) đang tranh cãi với du khách Thái Lan. Dòng chia sẻ về sự cố này thu hút sự quan tâm của dư luận Thái Lan và TP Đà Lạt khi có hàng trăm lượt bình luận, hơn 4.000 lượt chia sẻ. Ảnh: Taweewat.

Du khách Thái Lan không đồng ý với kiểu chen hàng này và hai bên xảy ra tranh cãi. Lực lượng bảo vệ khu du lịch kịp thời can ngăn, giảng hòa. Sau đó, hai du khách Việt Nam lên bờ trước.

Tuy nhiên, khi đoàn Thái Lan lên bờ, bất ngờ nữ du khách Việt Nam lao đến giật tóc một nữ du khách. Xô xát xảy ra khiến khách Thái Lan bị đứt tóc, trầy mũi, gãy kính, bầm tay...

Sau khi nhân viên, bảo vệ tại chỗ can ngăn, lực lượng công an phường 4 (TP Đà Lạt) cũng xuất hiện. Hai bên đã hòa giải, viết giấy thỏa thuận tự giải quyết, không yêu cầu công an xử lý.

Người đàn ông Việt Nam cầm gậy đòi đánh du khách Thái Lan. Ảnh: Taweewat.

Theo đại diện khu du lịch Đường hầm điêu khắc, sự việc là điều đáng tiếc, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. "Hành động của nhóm du khách Việt Nam trong sự việc không đại diện cho hình ảnh của người Việt Nam nói chung và người Đà Lạt nói riêng", đại diện khu du lịch nói.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản hỏa tốc giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin du khách Thái Lan bị hành hung, báo cáo kết quả cũng như đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý tiếp theo trước ngày 20/2.

Tác giả: Khánh Hương

Nguồn tin: Báo VnExpress