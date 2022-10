Dự án trường học hơn 66 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ suốt 11 năm ở Nghệ An

Ông Lê Vũ Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, cho biết, nguồn vốn xây dựng dự án cơ sở 2 của trường sử dụng từ trái phiếu Chính phủ, nhưng sau đó do nguồn này bị dừng lại nên tỉnh Nghệ An gặp khó khăn trong bố trí vốn. Cũng do nguồn vốn được bố trí quá nhỏ giọt nên các nhà thầu đã nhiều lần tạm dừng thi công công trình. Nhà trường đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên các đơn vị liên quan đốc thúc triển khai hoàn thiện các hạng mục nhưng do nguồn vốn giải ngân quá chậm khiến nhà thầu thi công gặp khó trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng.