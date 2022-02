Dự án ở Nghệ An vừa triển khai đã bị đình vì sai với quy hoạch của… Hà Tĩnh?

Ngày 22/2, Báo Tiền Phong đăng bài: “Tiền hậu bất nhất' tại dự án khu vui chơi giải trí và du lịch ven sông Lam”, phản ánh việc khi chủ đầu tư Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) triển khai xây dựng thì liên tiếp bị Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh (đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT Nghệ An) lập biên bản vi phạm và đình chỉ xây dựng với lý do: Vi phạm Điều 26 Luật Đê điều, Điều 21 Nghị định 104/2017.

Trong khi đó, ngày 3/8/2021, Sở NN&PTNT Nghệ An có văn bản số 2804/SNN-CCTL do ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An ký gửi UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Khu vực đề xuất xây dựng dự án nằm phía ngoài tuyến đê Tả Lam hiện tại và nằm phía trong tuyến đê Tả Lam cũ, không ngập nước trong mùa lũ, không phải là bãi sông theo quy định của Luật Đê điều nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26 của Luật Đê điều. Ngoài ra, việc xây dựng dự án sẽ không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ sông Lam.

Điều đang nói, dự án trên đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận, phê quyệt; Sở TN&MT Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sở Xây dựng Nghệ An cấp giấy phép xây dựng.

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai đã bị đình chỉ

Đề cập đến sự “tiền hậu bất nhất” trên, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An khẳng định: “Việc Hạt quản lý đê Vinh lập biên bản, đình chỉ dự án là đúng với quy định pháp luật”.

Theo ông Thành, sông Lam là sông liên tỉnh, thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo quy hoạch của Hà Tĩnh thì lòng sông là từ bờ tả đến bờ hữu. Đây là đê cấp II - Đê đặc biệt quan trọng. Tất cả mọi hoạt động liên quan đến lòng sông, bãi sông và hành lang bảo vệ đê đều phải xin ý kiến của Bộ NN&PTNT.

“Khu thực hiện dự án nằm giữa bờ tả và bờ hữu của sông Lam. Mà theo quy hoạch của Nghệ An thì không nói, nhưng theo quy hoạch của Hà Tĩnh mà Bộ NN&PTNT phê duyệt thì phần lòng sông được quy định từ đê bờ hữu sang đê bờ tả. Nếu chiếu theo quy định như thế thì ở đây thuộc phần lòng sông. Vì vậy, theo quy định thì phải xin ý kiến của Bộ NN&PTNT. Cấp phép như thế nào thì tôi không biết, nhưng xây dựng trong lòng sông mà không có sự cho phép của Bộ NN&PTNT thì chúng tôi đình chỉ”, ông Thành cho hay.

Một dự án "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho hay, những nội dung trong Văn bản số 2804 do Giám đốc Sở NN&PTNT ký gửi UBND tỉnh và lý do đình chỉ dự án là không mâu thuẫn nhau.

“Xét theo luật thì khu vực thực hiện dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26, Luật Đê điều. Nhưng trên thực tế, khu vực thực hiện dự án có cao trình tương đương với cao trình mặt đê hiện tại, khi lũ lên đến mức báo động 3 cũng chưa ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ của lòng sông Lam”, ông Thành nói thêm.

Một cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: “Chi cục Thủy lợi nói thế là vừa mâu thuẫn, vừa thiếu trách nhiệm. Trước đó trong văn bản của Sở NN&PTNT đã nói rất rõ khu vực đề xuất xây dựng dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26 của Luật Đê điều. Hôm sau anh lại đình chỉ dự án vì vi phạm Điều 26 của Luật Đê điều”.

Dự án đang tạm dừng thi công

Được biết, năm 2018 dự án này trong khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư đã thi công công trình không đúng quy hoạch được phê duyệt. Sai phạm này đã được UBND TP Vinh kiểm tra và UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt hành chính số 3006 ngày 17/6/2018 với số tiền 110 triệu đồng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong