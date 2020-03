Đột kích quán karaoke phát hiện hàng chục nam thanh nữ tú phê ma tuý

Ngày 16/3, nguồn tin từ Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa đột kích vào một quán karaoke bắt giữ hàng chục thanh niên nam nữ đang phê ma túy.

Cụ thể, Công an TP.Thuận An phối hợp với Công an phường An Phú bất ngờ đột kích vào quán karaoke Nam Dương, khu phố 4, phường An Phú,

Khi thấy lực lượng công an, nhân viên của quán karaoke đóng cửa cố thủ. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào, cả nhân viên và khách của quán karaoke bỏ chạy tán loạn.

Một số đối tượng được đưa về trụ sở công an.

Ghi nhận tại các phòng karaoke, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang phê chất ma túy và cần sa trong tiếng nhạc lớn, nhiều gói nghi ma túy và cần sa vương vãi dưới sàn nhà.

Toàn bộ những nhân viên của quán và khách được đưa về trụ sở công an làm việc và lấy mẫu xét nghiệm ma túy. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin