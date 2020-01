Đột kích quán Karaoke New Idol, 8 chân dài dương tính với ma túy

14 nam nữ dương tính với ma túy trong quán karaoke New Idol.

Ngày 8/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã lập biên bản xử lý hành chính đối với 14 người dương tính ma túy khi hát karaoke tối 7/1.

Khuya 7/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an sở tại kiểm tra hành chính quán karaoke New Idol ở thị xã Điện Bàn.

Thời điểm kiểm tra, nơi đây có 25 khách đang nhảy múa trong 3 phòng hát. Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện 14 người dương tính với ma túy, trong đó có 8 nữ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 14 người này về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ quán karaoke New Idol cũng bị xử phạt về hành vi thiếu trách nhiệm quản lý để cho khách sử dụng chất cấm trong khu vực quản lý.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp luật Plus