Động thái mới nhất của Tịnh thất Bồng Lai giữa lúc bà Phương Hằng vừa bị tạm giam

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

Trước đó, ngày 24/3, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi trên.

Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh đó, "nhất cử nhất động" của các cá nhân, tổ chức từng xảy ra ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng cũng được nhiều người chú ý.

Bà Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam 3 tháng

Mới đây, cư dân mạng đang tiếp tục dồn sự chú ý đến động thái mới nhất của Tịnh thất Bồng Lai (tên gọi khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ). Theo đó, Nhị Nguyên - một thành viên sinh sống tại địa điểm này vừa chia sẻ đoạn video mới lên kênh Youtube, vui mừng thông báo kênh của mình đã giành được nút bạc.

Trong video này, Nhị Nguyên tỏ ra khá phấn khởi, vui mừng "đập hộp" nút bạc cùng với một số trẻ em tại Tịnh thất. Không những vậy, anh chàng còn kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Youtube của mình để anh có cơ hội lấy tiếp nút vàng.

Nhị Nguyên phấn khởi khoe nút bạc vừa nhận được

Hành động tưởng chừng bình thường này của Nhị Nguyên lại vấp phải sự chỉ trích của nhiều người. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc Nhị Nguyên phấn khởi, ăn mừng nhận nút bạc trong thời điểm này lại còn quay clip khoe lên MXH là không phù hợp. Bởi lẽ, ở hiện tại, Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang bị điều tra, cả ông Lê Tùng Vân (người tự xưng đứng đầu Tịnh thất) và 3 "đệ tử" Nhất Nguyên, Trùng Dương, Hoàn Nguyên cũng đang trong quá trình điều tra, tạm giam.

Đước biết, trước đó, Tịnh Thất Bồng Lai cũng từng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm thẳng tên trong nhiều lần livestream. Theo đó, bà Phương Hằng tố ông Lê Tùng Vânlừa đảo, quan hệ bất chính với người cùng dòng máu. Thậm chí, bà Phương Hằng từng đích thân xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An để đối chất trực tiếp với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống trong địa điểm này. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Phương Hằng vẫn chưa gặp được ai trong số này.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn