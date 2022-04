Động thái bất thường của Hoa hậu Giáng My giữa những tin đồn về con gái

Hoa hậu giáng My thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Những tin đồn về con gái Anh Sa đã khiến cuộc sống của Hoa hậu Đền Hùng bị đảo lộn. Trước những ồn ào này, Giáng My vẫn cực kỳ kín tiếng.

Mới đây bất ngờ Giáng My có động thái khiến mạng xã hội chú ý. Theo đó người đẹp sinh năm 1971 đã khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân. Động thái này của cô được cho là cách để tránh những bình luận tiêu cực từ phía cư dân mạng.

Hoa hậu Giáng My quyết định khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân.

Ngoài việc khóa chức năng bình luận để tránh những ồn ào mạng xã hội, Hoa hậu Giáng My cũng đã thay đổi hình ảnh đại diện trên Facebook. Nếu như trước đây, Giáng My khoe hình ảnh xinh đẹp tươi trẻ căng tràn sức sống thì giờ cô chỉ sử dụng bức ảnh một bó hoa để làm ảnh đại diện. Động thái này của Hoa hậu đền Hùng cũng khiến khán giả cảm thấy thái độ khác thường giữa những lùm xùm liên quan đến gia đình cô.

Trước đó, Hoa hậu Đền Hùng cũng đi tập bắn cung và khoe ảnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì những dòng trạng thái nhẹ nhàng thì cô lại viết: "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Trong khi Hoa hậu Giáng My có hành động lạ như vậy thì nhân vật chính của những tin đồn - Anh Sa lại hoàn toàn biến mất.

Về thân thế Hoa hậu Giáng My, người đẹp sinh năm 1971. Năm 1992, Giáng My tham gia và đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng khi đang là sinh viên của trường Nhạc viện Hà Nội. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức 1 lần duy nhất và 30 năm qua Giáng My vẫn chưa có người kế vị, vì thế chị được mệnh danh là "Hoa hậu độc nhất vô nhị" trong showbiz Việt.

Giáng My ghi dấu ấn với nghệ thuật, có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt, đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt trên thương trường và đã có trong tay khối tài sản nhiều người không dám nghĩ đến.

