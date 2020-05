Đồn BP Nậm Cắn cách ly 3 người đàn ông nhập cảnh trái phép

Vào hồi 14h45 phút, ngày 20/5, tại khu vực đường mòn giữa mốc 403 và 404 thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, tổ tuần tra, chốt chặn của Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng: Trần Văn Vinh, SN 1996, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vi Văn Hộ, SN 1993, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; Hoàng Minh Thiêm, trú tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua xác minh ban đầu thì 3 đối tượng trên xuất cảnh qua Lào bằng hộ chiếu và giấy thông hành, lao động tự do tại tỉnh Xiêng Khoảng. Đến ngày 20/5, do sợ bị cách ly nên 3 đối tượng trên đã vượt biên về Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ. Đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục; đề nghị đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định sau đó sẽ xử lý vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn điều tra, xác minh đối tượng nhập cảnh trái phép.

Cùng ngày, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp cùng các lực lượng tại cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh cho 32 người, đưa đi cách ly PCD tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, hiện có thêm 78 công dân Việt Nam đăng ký trở về nước qua CKQT Nậm Cắn trong thời gian tới.

Ngày 20/5, trước tình hình hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của công dân 2 bên biên giới diễn ra ngày càng nhiều, đơn vị đã trao đổi, thống nhất với Đại đội biên phòng 221, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào về tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật khác qua đoạn biên giới thuộc 2 đơn vị quản lý.