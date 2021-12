Đối tượng truy nã đào hầm trong phòng ngủ để lẩn trốn

Căn hầm nơi Hận lẩn trốn bị phát hiện.



Ngày 10-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt Đỗ Hoài Hận, SN 1983, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, theo quyết định truy nã.

Theo điều tra, Đỗ Hoài Hận có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 28-7-2019 tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Ngày 29-6-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định truy nã đối với Hận. Sau khi có quyết định truy nã, cảnh sát đã nhiều lần vận động gia đình đưa Hận ra đầu thú. Đồng thời truy bắt Hận nhưng không có kết quả do Hận lúc ẩn, lúc hiện và che giấu tung tích rất kỹ.

Trong quá trình lẩn trốn, Đỗ Hoài Hận đã có hành vi cho vay và đòi nợ một số người dân trên địa bàn huyện Cái Bè. Ngày 7-12-2021 khi mẹ của bị can mất, Đỗ Hoài Hận về nhà và bị quần chúng phát hiện.

Nhận tin báo, ngày 9-12, các lực lượng của công an tỉnh Tiền Giang làm việc với gia đình vận động bị can ra đầu thú nhưng gia đình không hợp tác và không cho lực lượng công an vào nhà kiểm tra.

Khi kiểm tra phòng ngủ của vợ chồng bị can, cơ quan chức năng phát hiện Đỗ Hoài Hận đang ẩn nấp trong một cái hầm được đào âm tại nơi đây. Trong hầm có thùng phi nhựa, miệng hầm được che kín bằng một tấm gạch lót sàn nhà, phía trên là một chiếc giường nệm.

Sau khi bị phát hiện, Hận có biểu hiện chống đối và la hét. Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bị can, đưa về trụ sở để làm việc để phục vụ công tác điều tra.

