Sự việc xảy ra vào 7h13 ngày 26/2, tại huyện Châu Đốc, An Giang.

Cụ thể, đôi nam nữ điều khiển xe máy dừng trước cửa hàng tạp hóa rồi hỏi mua một thùng bia. Sau khi cụ bà mang bia ra cho cặp đôi này, chúng vờ hỏi mua thêm đồ để lừa cụ bà đi vào trong rồi lập tức chóng phóng xe bỏ chạy mà không trả tiền.

Sau khi đoạn video đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi cướp giật trắng trợn này của đôi nam nữ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật