Độc đáo chợ bán cây lúa non như bán rau

Những ngày này, chợ bán cây lúa non tấp nập người mua kẻ bán tại đường đi vào khu vực chợ Cồn - trung tâm mua bán chính của xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Theo người dân, chợ lúa non họp từ sáng đến tối, miễn người bán còn hàng mà khách vẫn cần mua.