Doanh nghiệp xuất khẩu Nghệ An trước cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc

Theo số liệu từ Sở Công Thương Nghệ An, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 09 tháng đầu năm 2022 giữa Nghệ An và Hàn Quốc đạt 388,9 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 219,5 triệu USD, chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh, xếp vị trí thứ ba sau Thị trường Trung Quốc và Hongkong. Ngược lại, Nghệ An nhập khẩu từ Hàn Quốc 206 triệu USD với các sản phẩm nguyên liệu dệt may, da giày, linh kiện điện thoại… Trên lĩnh vực lao động, mỗi năm Nghệ An đưa sang Hàn Quốc khoảng 500 - 700 lao động theo Chương trình EPS (Chương trình dành riêng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc). Hiện Nghệ An đã có hơn 54 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với 8 nhóm mặt hàng chính, bao gồm: hàng dệt may; thiết bị linh kiện điện tử; dây điện và cáp điện; nguyên phụ liệu dệt may, da giày; sản phẩm đá các loại; bao bì; hoa quả chế biến; nhựa thông, tùng hương...